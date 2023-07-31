Günlük burç yorumları: 1 Ağustos 2023 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, arkadaşlığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Öyle olsa bile, insanlar kişisel alanınıza giriyor veya sınırlarınızı zorluyor gibi görünüyorsa biraz daha sahiplenici hissedebilirsiniz. Geçici olarak, ihtiyaçlarınızı karşılamanın veya kendinizi öne çıkarmanındoğrudan bir yolunu göremeyebilirsiniz. Zorluklar karşınıza çıkabilir ancak şu anda gerçekten önemli olan sizin verdiğiniz tepkidir. Şimdilik bazı şeyleri kendinize saklamak daha iyi olabilirancak stresi yapıcı kanallarla yönetmeye özen gösterin. Bugün paraya, mülke, değerli eşyalara özel bir ilgi olabilir ve bunlara odaklanılabilir.
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