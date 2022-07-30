Günlük burç yorumları: 1 Ağustos 2022 Pazartesi

1 Ağustos 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
30 Temmuz 2022 23:58
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  • Zaman zaman yükselen olumsuzluk dalgalarını savurmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bugün, birçok anlamda bir dönüm noktası olabilir bu yüzden simdi eteğinizdeki taşları dökmenin ve yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Duygularınızı bastırmak veya bir anda ortaya çıkarmak yerine yavaş yavaş neler hissettiğinizi işlemelisiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda alınan herhangi bir risk işe yaramayabilir. Şansınızı deneyebilir ve girişimlerinizin lehinize sonuçlanacağını düşünebilirsiniz ancak bir şekilde işler ters tepebilir. Öngörülemeyen küçük sorunlar en iyi planlarınızı raydan çıkarabileceğinden, kendinizi ortaya koyma veya hayati kararlar alma zamanı değil. Herkese açık veya önemli olaylar sizin için kaçınılmazsa, dikkatli olun ve her ayrıntıyı doğrulayın, küçük hatalar bile itibarınızı zedeleyebilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayal kırıklığı her an kapıyı çalabilir. Bir ödül veya terfi alacağınızı düşünmüş olabilirsiniz ancak bu ertelenebilir veya tamamen iptal edilebilir. Sizden daha güçlü insanlar sizin için bazı şeylere karar veriyor olabilir. Duygusal olarak bu durumu hazmetmek zor olabilir. Muhtemelen umduğunuz şeyi alamamış olsanız da, yakın gelecekte hala bazı gelişmeler görebilirsiniz. Sabırlı olun, çünkü daha iyi şeyler sizi bekliyor.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Görüşünüzü anlatmak bugün zor olabilir. Muhtemelen her zamanki gibi iletişim kurduğunuzu hissetseniz de, diğerleri neredeyse sizi bilerek yanlış anlamaya karar vermiş gibi görünebilir. Bu, inatçı olduğu ve sizi anlamak istemediği için birine patlayacak kadar sinir bozucu olabilir. Böyle bir patlama yaşamamak için elinizden geleni yapın. Bu gerçekten bir hata olabilir ve karşınızdakinin iyi niyetli olduğunu anlayınca pişman olabilirsiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ekonomi, gün boyunca baş ağrısına neden olabilir. Beklenmeyen faturalar veya yersiz para talepleri cüzdanınızı normalden biraz daha fazla boşaltabilir, bu nedenle şu anda anlık satın alımlardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Bunun yerine, gelecekteki benzer durumlar için para biriktirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Bankalar veya diğer para kaynakları da size sorun çıkarıyor olabilir ve bazı şeyleri halletmek için birkaç arama yapmanız gerekebilir. Bugün mali açıdan dengeye ulaşmak ilk hedefiniz olmalı.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kalbiniz şu ana beklediği yanıtları almayabilir. Duygularınız konusunda açık olmaya alışmış olabilirsiniz ve biri kendinizi veya duygularınızı nasıl ifade ettiğinizi eleştirmeye çalışırsa, kendinizi savunma halinde bulabilirsiniz. Gururunuz bundan yaralanabilirken, o kişiye karşı misilleme yapmak zorundaymış gibi hissetmeyin. Siz kendinize inandıktan sonra başka kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bitmemiş herhangi bir iş bir soruna dönüşebilir. Aranızın bozulduğu biri hayatınıza dönmeye çalışabilir ya da hiç bitirmediğiniz bir proje sizin için sorun yaratabilir. Yeni bir şeye geçmek istemek muhtemeldir ancak zorlaştığında herhangi bir şeyden kaçmak zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Gerçekte, ne kadar güç gerektirdiğini bile fark etmeden muhtemelen o kadar çok şey yaşadınız ki! İsterseniz, yarım kalan her şeyi bitirebilirsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sosyal hayata biraz ara vermek gerekebilir. Diğer insanlarla olan etkileşimleriniz son zamanlarda bunaltıcı gelebilir ve sizden istedikleri talepler fazla olabilir. Başkaları için orada olmayı ne kadar isteseniz de, karşılamanız istenen ihtiyaçlar katlanılamayacak kadar fazla olabilir! Aynı anda yalnızca birkaç işi bir arada yürütebilirsiniz. Bunun farkında olarak, tutamayacağız sözler vermemeye çalışın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yapmanız gerekenler söz konusu olduğunda bazı aksilikler ortaya çıkabilir. İster birkaç kişiden, ister sadece kendinizden sorumlu olun, eldeki görevleri tamamlamak için bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir şaşırtıcı engel sizi ürkütebilir ancak durumla uğraşmak zorlaştığında arkadaşlarınızın tavsiyesini almaya çalışın. Yakın bir arkadaş geçmişte benzer bir durum yaşamış olabilir ve bununla nasıl başa çıkacağınız konusunda size tavsiyelerde bulunabilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki biri mevcut inançlarınıza meydan okuyabilir. Bunu dikkatinizi çekmek, sizi aşağı çekmek için ya da sadece sizi daha yakından tanımak için yapıyor olabilirler. Gerçekten niyetleri ne olursa olsun, sorgulanmak istemiyorsanız, sorularından hayal kırıklığına uğramanız anlaşılabilir. Yine de onlara sabırla cevap vermeye çalışın. Cevaplarınızı duymak istemiyorlarsa, nefesinizi boşa harcamanıza gerek yok.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı eski bağlantılar şu anda kopabilir. Konu bir arkadaşınıza geldiğinde pembe gözlük taktığınızı fark edebilirsiniz ve onu görme şeklinizi değiştirecek şekilde sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu, arkadaşlığı tamamen bitirmek zorunda değildir, ancak onlar hakkında bunu öğrendikten sonra bir tartışma veya ayrılık gerçekleşebilir. Aranızdaki şeylerin değiştiğini kabul etmek zor olabilir, ancak uzun vadede, aksini iddia etmek muhtemelen mantıklı olmayacaktır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarını memnun etmeye çalışmak şu anda pek iyi gitmeyebilir. En iyi girişimlerinize rağmen talimatlarını takip etmek neredeyse imkansız görünebilir. En iyi davranışınızı sergiliyor ve görevlerinizi elinizden gelen en iyi şekilde yerine getiriyor olsanız bile, onlara sunduğunuz şeyi eleştirecek birileri olabilir. Öte yandan, kendinizin en büyük eleştirmeni yine siz olabilirsiniz. Kendinize karşı daha nazik olmaya çalışın ve olmayanları uyarın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda enerjiye ulaşmak zor olabilir. Yorgun hissetmek muhtemeldir ve iyi bir gece uykusu ya da biraz kafein bile sizi canlandırmamış olabilir. Arkadaş grubunuzda veya iş arkadaşlarınız arasında gerginlik olabilir ve bu stres ruhunuzda olası bir tükenmeye katkıda bulunuyor olabilir. Drama sizi ne kadar içine çekmeye çalışsa da, direnmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Suçluluk duyacak bir şeyiniz yok, sadece huzurunuzu korumaya bakın.

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