Yıldızınız bugün ne söylüyor?

1 Ağustos perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
01 Ağustos 2019 Perşembe
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Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs ile kare açıda. Bu aşamada bir yanıt görebilirsiniz ve aradığınız yanıt açık bir şekilde önünüze çıkacak. Değişken ruh hali dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve irade dağınıklığı, trajik ve dramatik gelişime yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Yeni Ay Aslan’a giriyor. Duyguların dünyasında yakalanacaksınız. Aslan’daki Ay Yay’daki Jüpiter’le açıda. Yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum gösteriliyor ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert yapılar gerçekleşiyor. Sanatsal taraf iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yavaşlayın, katılacağınız tüm aktivitelerle, hem zihninizin hem de vücudunuzun izin verdiğinizden daha fazla rahatlamaya ihtiyacı var. Vücudunuzu dinleyin ve sağlığınız için iyi bir şeyler yapın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biriyle beraberseniz, keyifli ve romantik bir gün geçirebilirsiniz. Değilseniz, biriyle tanışma olasılığınız yüksek. Bugün kendinizi göstermeniz için bir fırsat yakalayacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla veya ailenizle yeni finansal anlaşmalara girmek için iyi bir zaman değil, eğer öyleyse, tüm beklentilerinizin açıkça anlaşıldığından emin olun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Lütfen ani kararlar almayın, bazı şirketlerdeki kıyafet ve stil kuralları sizin yeni değişiminize uymayabilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özünüze bağlı kalmadan, kendinize haksız eleştiri almayın. Hatalarınızı dikkatlice fark etmek ve incelemek başka bir şey, bir başkasının karakterinizi acımasızca eleştirmesini sadece huzuru sağlamak için kabul etmek başka.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni fiziksel zorluklarla başa çıkabilme yeteneğine sahipsiniz. Bu yeni coşkuyu kullanın ve tutumunuzun zor zamanlarla nasıl başa çıkmanıza yardımcı olduğunu düşünün.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sıkıntıda ve stresli bir arkadaşınız varsa, onu eğlenmesi için dışarı çıkarın. Kendini iyi hissetmesi için sosyal buluşmalar, partiler, beraber spor yapmanız size de iyi gelecek. Beraber şifalanacaksınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz kişiyi reddetmeyin, eğer o “Bugün sizin neyiniz var?” sorusunu sorarsa: Tek cevabınız kısa bir “Hiçbir şey!” ise eşinizin öfkesini artırırsınız. Kötü ruh haline sahip olmakta utanacak bir şey yok. Tabii ki, bunun nedenleri size sorulacak.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi şans yüzünüze gülebilir. Departmanınız daha büyük bir bütçe alabilir ya da kendi işinizi yönetiyorsanız, ümit kestiğiniz kredinin onaylandığını görebilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün mevzusu aile meseleleri gündeme gelecek. Kendinizi güvensiz ve sabırsız hissedeceksiniz. Karşılıklı atışma ve tartışmaların yaşanabileceği bir gün olacak.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan birinden romantik ilişkileriyle ilgili mutlu bir haber alacaksınız. Bugün yolda giderken ve araba kullanırken dikkatli olun. Dikkat dağıtıcı durumlar görünüyor.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecekte neler olacağını ve işlerin hızla değişebileceğini bilmediğiniz için, finansal konularda esnek olmaya hazırlanın. Şimdi büyük bir yatırım veya devralma yaparsanız hoş olmayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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