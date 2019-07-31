Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (1 Ağustos 2019 Perşembe)

1 Ağustos perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs ile kare açıda. Bu aşamada bir yanıt görebilirsiniz ve aradığınız yanıt açık bir şekilde önünüze çıkacak. Değişken ruh hali dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve irade dağınıklığı, trajik ve dramatik gelişime yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Yeni Ay Aslan’a giriyor. Duyguların dünyasında yakalanacaksınız. Aslan’daki Ay Yay’daki Jüpiter’le açıda. Yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum gösteriliyor ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert yapılar gerçekleşiyor. Sanatsal taraf iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yavaşlayın, katılacağınız tüm aktivitelerle, hem zihninizin hem de vücudunuzun izin verdiğinizden daha fazla rahatlamaya ihtiyacı var. Vücudunuzu dinleyin ve sağlığınız için iyi bir şeyler yapın.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Biriyle beraberseniz, keyifli ve romantik bir gün geçirebilirsiniz. Değilseniz, biriyle tanışma olasılığınız yüksek. Bugün kendinizi göstermeniz için bir fırsat yakalayacaksınız.

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