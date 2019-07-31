Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs ile kare açıda. Bu aşamada bir yanıt görebilirsiniz ve aradığınız yanıt açık bir şekilde önünüze çıkacak. Değişken ruh hali dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak bireycilik ve irade dağınıklığı, trajik ve dramatik gelişime yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Yeni Ay Aslan’a giriyor. Duyguların dünyasında yakalanacaksınız. Aslan’daki Ay Yay’daki Jüpiter’le açıda. Yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum gösteriliyor ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert yapılar gerçekleşiyor. Sanatsal taraf iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.