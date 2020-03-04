Günlük burç yorumları! (04 Mart 2020 Çarşamba)

04 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Arkadaşlarınızla eğlenirken çok fazla para harcadığınızın farkına varmıyor olabilirsiniz ama ay sonuna doğru zorluk çekmeniz olası. Paranızı biraz daha idareli kullanmalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kafanızı karıştıran konuların içinde boğulmak yerine biraz akışına bırakmalısınız. Eğer işler iyice çığırından çıkarsa o zaman detaylıca düşünebilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayal gücünüz bu aralar sizi gerçek dünyadan alıp götürüyor. Bugün de hayal dünyanızda yaşamanın size bir zararı olmayacak.

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