04 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
04 Mart 2020 Çarşamba
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Arkadaşlarınızla eğlenirken çok fazla para harcadığınızın farkına varmıyor olabilirsiniz ama ay sonuna doğru zorluk çekmeniz olası. Paranızı biraz daha idareli kullanmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızı karıştıran konuların içinde boğulmak yerine biraz akışına bırakmalısınız. Eğer işler iyice çığırından çıkarsa o zaman detaylıca düşünebilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal gücünüz bu aralar sizi gerçek dünyadan alıp götürüyor. Bugün de hayal dünyanızda yaşamanın size bir zararı olmayacak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Stresli bir ortamda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Evinize dönüp köşenize çekildiğinizde sizi sakinleştirecek şeyler yapmaya çalışın. Bitkilerinize su vermek bunun için güzel bir öneri olabilir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal ettiklerinizi başaramamanız için hiçbir sebebiniz yok. Büyük düşünün ve büyük oynayın. Risk aldığınıza asla pişman olmayacaksınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdikleriniz için gereğinden fazla endişelendiğiniz bir gün. Onları korumaya çalışırken daraltmadığınızdan emin olun.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Grup çalışmalarında aktif olarak rol almak istediğiniz bir gün. Ancak yöneten değil yönetilen konumunda olmak istiyorsunuz. Buna göre hareket etmelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaşadığınız tartışmaları fazla ciddiye almamaya çalışın. Ayrıca büyük kararlar almak istiyorsanız da biraz beklemeniz daha iyi olacaktır.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aklınızın fazla dağınık olması bugün basit hatalar yapmanıza sebep olabilir. Dikkatinizi toplamaya çalışmalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlardan aldığınız bilgiler işiniz için kullanışlı olmayabilir. Başka kaynaklardan da faydalanmanız sizin için daha iyi olacaktır.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaptığınız işlerde hayal gücünüzden faydalanmaktan çekinmeyin. Yaratıcı düşünceleriniz size hiç beklemediğiniz kadar güzel şeyler ürettirebilir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki kişiden çok hoşlanıyor olabilirsiniz ancak hala puzzle’ın bazı parçalarının oturmadığını fark ediyorsunuz. Zorlamanıza gerek yok, bu kişiye kibarca veda etmek en iyisi.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fiziksel olarak kendinizi çok güçlü hissediyor olabilirsiniz. İşte spor yapmak için harika bir sebep! Hemen harakete geçin.
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