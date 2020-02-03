03 Şubat pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
03 Şubat 2020 Pazartesi
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Etrafınızda olan biten ne varsa haberdar olmak istiyorsunuz ancak aynı anda birden fazla yerde bulunmanız imkansız. Arkadaşlarınızdan alacağınız haberlerle istediğiniz bilgilere erişebileceksiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki herkesin kendi ilgi alanları olduğunu unutmayın. Kimseyi kolundan tutup zorla istemediği bir etkinliğe sürükleyemezsiniz. Siz sadece teklif edin, katılıp katılmamak onlara kalmış.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle vakit geçirmekten hoşlanan insanlarla sevginizi paylaşın. Siz sevgi verdikçe onlardan da sevgi aldığınızı göreceksiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ani ruh hali değişimleriniz potansiyel bir ilişki hakkında net kararlar almanızı zorlaştırıyor. Bu kişiyi ilk gördüğünüzde ne hissettiyseniz o hisse güvenin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ne yazık ki arkanıza yaslanıp keyif çatabileceğiniz bir gün değil. Etrafınızdaki insanların sürekli sizinle iletişim halinde olacağı ve grup halinde birçok proje bitireceğiniz bir gündesiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kontrol edemediğiniz durumları serbest bırakma eğilimindesiniz. Bu durum sizi üzmesin çünkü etrafınızdaki her şey üzerinde söz sahibi olamazsınız. Doğanın kendi akışına uyum sağlamaya çalışmanız en iyisi.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir kitabı ya da yazıyı okurken odaklanamadığınızı aynı satırı defalarca kez okuduğunuzu fark edebilirsiniz. Zihniniz neyle meşgul? Neden konsantre olamıyorsunuz? Önce kafanızı karıştıran durumları çözmelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Korkup kaçtığınız duygularınızla artık yüzleşme zamanı. Kendinize kaçtığınız için kızmamalı ancak bunu neden yaptığınızı anlamaya çalışmalısınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz sosyal ortamlarda dikkati kendi üzerinize çekmek için sevdiğiniz insanları kırarak espriler yapmayın. Sonunda üzülen siz olursunuz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir konu hakkında kesin yargılara varmadan önce dikkatli olmanızda fayda var. Konuyu her açıdan ele aldığınıza emin olun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize odaklanıyor olmanız derinlerdeki yaralarınızı onarmanızda çok yardımcı. Kendinizi yeniden tanıyor ve yeni bir benlik kazanıyorsunuz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Entelektüel bir tartışmanın parçası olmak size çok fazla şey katıyor. Günün sonunda kafanızdaki fikirleri not etmeyi unutmayın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gördüğünüz rüyaların ne anlama geldiğini araştırın ve bunları ciddiye alın. Size bazı konularda işaret vermek istiyor gibiler.
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