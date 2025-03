Grok nedir? Grok ne yapabilir?

Grok, Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotu olarak karşımıza çıkıyor ve diğer yapay zeka araçlarına benzer şekilde metin üretip, kullanıcılarla sohbet edebiliyor. Ancak diğer sohbet robotlarından farklı olarak X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bilgilere erişebilir ve sinirli ve kışkırtıcı sorulara esprili ve "asi" cevaplarla yanıt vermek üzere programlanmıştır .

Kasım 2023'te piyasaya sürülen Grok’u farklı kılan şey, X'te yapılan gönderilere doğrudan erişimidir. Bu, Grok'un "dünyanın gerçek zamanlı bilgisine" sahip olmasını sağlıyor ve diğer yapay zeka modellerine göre büyük bir avantaj sağlıyor.

Grok iki etkileşim stili sunar: "Eğlence Modu" ve "Normal Mod." Grok varsayılan olarak "Eğlence Modu"nda çalışır, bu da sohbet robotunun daha sinirli veya esprili bir kişiliğe bürünmesine ve zaman zaman gerçek dışı yanıtlar üretmesine neden olur. "Normal Mod" genellikle daha doğru yanıtlar verir, ancak tüm AI sohbet robotlarında olduğu gibi xAI de yanlış veya çelişkili bilgiler üretebilir.

Grok ne yapabilir?

Grok e-posta taslağı hazırlayabilir, kod hatalarını ayıklayabilir, fikirler üretebilir ve daha fazlasını yapabilir — ve bunların hepsini akıcı bir dilde yapar. Basitçe bir girdi alır (bir komut veya soru gibi), eğitim verilerinden gelen bilgiyi uygular ve ilgili bir metin çıktısı üretir.

Grok ve ChatGPT: Aralarındaki farklar nelerdir?

Hem Grok hem de ChatGPT, yapay zeka aracılığıyla insan benzeri etkileşimleri kolaylaştırma hedefini paylaşırken, buna oldukça farklı şekillerde yaklaşırlar ve kendilerine özgü güçlü ve zayıf yönlerini sunarlar. İşte birkaçı:

1- Grok gerçek zamanlı bilgilere erişebilir, ChatGPT erişemez

Grok, X'teki gönderilere doğrudan, gerçek zamanlı erişime sahipken, ChatGPT'nin ücretsiz sürümü yalnızca 2022 Ocak ayına kadar olan bilgileri, ücretli sürümü ise yalnızca 2023 Nisan ayına kadar olan bilgileri biliyor. Bu, Grok'un İsrail-Hamas savaşı veya 2024 Süper Kupası gibi daha yakın tarihli olaylar hakkında sohbetlere katılabileceği anlamına geliyor.

2- Grok, ChatGPT'den daha az politik doğrucudur

Elon Musk'ın ifadesiyle Grok, "maksimum düzeyde gerçeği arayan" ve "temelli" bir karaktere sahip; yani siyasi doğruluktan bağımsız bir şekilde iletişim kuruyor.

3- Grok, sınavlarda ChatGPT'den daha iyi puan aldı

Grok-1, ortaokul matematiği, lise matematiği, kod tamamlama ve dil anlama konularındaki kıyaslama sınavlarında GPT-3.5'ten daha iyi puan aldı, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü destekleyen LLM. Ayrıca, modelin açıkça ayarlanmadığı bir test olan matematikte Macaristan ulusal lise finallerinde C notu aldı ve GPT-3.5'i bir kez daha geride bıraktı. Ancak, Grok-1'in bu sınavların hiçbirinde GPT-4 kadar iyi puan alamadığını belirtmekte fayda var.

4- ChatGPT görüntüleri işleyebilir, Grok işleyemez

GPT-4 çok modludur yani hem metin hem de resim girişlerini işleyebilir. Örneğin, açık bir buzdolabının fotoğrafından tarifler önerebilir veya karşılık gelen bir resimde olanlara dayanarak tahminlerde bulunabilir. Şimdilik Grok yalnızca metinleri girdi olarak kabul edebiliyor. Ancak xAI, gelecekte görsel ve işitsel yeteneklerle donatılacağını söylüyor.

5- Grok'un açık kaynaklı bir sürümü var, ChatGPT'nin yok

Mart 2024'te xAI, diğer geliştiricilerin modeli kullanmalarına ve üzerine inşa etmelerine olanak tanıyan Apache 2.0 açık kaynak lisansı altında büyük dil modeli Grok-1'in ağ mimarisini ve temel model ağırlıklarını yayınladı — ticari amaçlar dahil. Açık kaynaklı sürüm , geliştirmenin ön eğitim aşamasındandır, yani kullanıcıların modeli çalıştırmadan önce muhtemelen kendi başlarına ince ayar yapmaları gerekecektir.

Grok nasıl kullanılır?

Grok'a nasıl erişeceğiniz ve nasıl kullanacağınıza yönelik bilgiler:

X'te Premium+ planına kaydolun.

Abone olduktan sonra, hesabınızı ve kimlik bilgilerinizi doğrulamak için Grok oturum açma sayfasını ziyaret edin.

Grok'un erken erişim programının bulunduğunuz bölgede mevcut olmadığına dair bir mesaj alırsanız, mevcut olduğunda güncelleme almak için e-posta adresinizi gönderin.

Grok'a erişiminiz varsa bir mod seçin. Chatbot, tipik yanıtlar için bir "Normal Mod" ve daha eğlenceli yanıtlar için bir "Eğlence Modu" sunar.

İstekleri göndermek ve Grok ile sohbet başlatmak için sohbet kutusu işlevini kullanın . Grok ayrıca ilham için temel istemler de sağlar.

