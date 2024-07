Görme engelli ilk Barbie

Orijinal Barbie’nin piyasaya çıkmasından altmış yıl sonra, ürün yelpazesini daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla ilk görme engelli Barbie bebeğini piyasaya sürüldü. Amerikan oyuncak üreticisi, görme engelli çocukların toplum içinde daha fazla temsil edilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

Barbie’nin kıdemli başkan yardımcısı ve dünya çapındaki bebeklerden sorumlu Krista Berger: “Barbie’nin sadece bir bebekten daha fazlası olduğunu; kendini ifade etme ve aidiyet duygusu yaratma yeteneğine sahip olduğunu kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bebeğin gözlerinden giysilerine kadar her şeyin görme engelli ve düşük görme yetisine sahip insanları doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için Amerikan Görme Engelliler Vakfı ile birlikte tasarlandı. Bebek, kırmızı, beyaz ve ucu yumuşak bir baston tutuyor. Bebeğin, gözleri hafifçe yukarı ve dışarı bakarak “görme engelli bireylerin bazen belirgin olan göz bakışını doğru bir şekilde yansıtıyor”.

Görme engelli ve düşük görme yetisine sahip çocuklarla yapılan testlerden sonra, bebeğin giydirilmesini kolaylaştırmak amacıyla pembe, saten bir tişört ve mor tülden bir etek gibi dokunsal kumaş detayları içeren kıyafetlerle giydirilmesine karar verildi. Ambalaj da standart ambalajından daha erişilebilir ve kutunun önünde Braille alfabesiyle Barbie yazısı bulunuyor.

Amerikan oyuncak üreticisi, ilk görme engelli Barbie’sine ek olarak, Down sendromlu ilk siyah bebeği piyasaya sürmek için Amerikan Ulusal Down Sendromu Derneği ile de iş birliği yaptı. Geçtiğimz yıllarda Down sendromlu Barbie bebek piyasaya sürülmüştü. 2019 yılında, dokuz farklı vücut tipi, 35 cilt tonu ve 94 saç stili içeren 176 bebek dahil edildi. Ayrıca protez bacaklı bir bebek ve tekerlekli sandalye kullanan bir bebek de tanıtıldı. 2022 yılında ilk işitme engelli Barbie, vitiligo (derinin pigment kaybına neden olan bir otoimmün hastalık) olan bir Ken bebek ile birlikte piyasaya sürüldü.

Kaynak: Chloe Mac Donnell. "‘A positive step forward’: Mattel launches first blind Barbie". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/society/article/2024/jul/23/a-positive-step-forward-mattel-launches-first-blind-barbie. (23.07.2024).