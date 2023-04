Down sendromlu ilk Barbie

Barbie bebek üreten Mattel şirketi, farklı ten rengi ve beden tiplerindeki bebek modellerine Down Sendromlu bebeği de ekledi. Down Sendromlu Barbie bebeklerin ön satışı başladı. Oyuncağın tasarımında, bu sendromla yaşayan kadınların nasıl daha iyi yansıtılabileceğini bulabilmek için Amerika'daki Ulusal Down Sendromu Topluluğu ile iş birliği yapıldı.

Down Sendromlu Barbie bebeğin elbisesi, kelebek desenli, mavi ve yeşil renkte. Renkler, Down Sendromu konusunda farkındalığı vurgulama amacıyla seçildi. Bebeğin boynundaki pembe kolye, üzerindeki boğum sayısıyla Down Sendromu'ndaki 21 kromozomu simgeliyor. Barbie'nin ilk başörtülü kadını haberini okumak için tıklayınız...

Barbie bebeklerin üreticisi şirket, geçmiş yaşanan kadınlarla ilgili önyargıları pekiştirme ve gerçek dışı bir güzellik idealini teşvik etme suçlamaları bulunmaktaydı. Ama son zamanlarda bu imajından kurtulmak için farklı özelliklere sahip bebekler üretti. Şu an tam 175 farklı Barbie bebeği bulunuyor.