Down sendromlu ilk Barbie

Daha önce protezli, işitme cihazlı ve tekerlekli sandalyeli bebekler üreten Mattel, ilk kez down sendromlu bir Barbie piyasaya sürdü.

Down sendromlu ilk Barbie
Yaşam
Giriş: 26 Nisan 2023 14:00
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Barbie bebek üreten Mattel şirketi, farklı ten rengi ve beden tiplerindeki bebek modellerine Down Sendromlu bebeği de ekledi. Down Sendromlu Barbie bebeklerin ön satışı başladı. Oyuncağın tasarımında, bu sendromla yaşayan kadınların nasıl daha iyi yansıtılabileceğini bulabilmek için Amerika'daki Ulusal Down Sendromu Topluluğu ile iş birliği yapıldı.





Down Sendromlu Barbie bebeğin elbisesi, kelebek desenli, mavi ve yeşil renkte. Renkler, Down Sendromu konusunda farkındalığı vurgulama amacıyla seçildi. Bebeğin boynundaki pembe kolye, üzerindeki boğum sayısıyla Down Sendromu'ndaki 21 kromozomu simgeliyor. Barbie'nin ilk başörtülü kadını haberini okumak için tıklayınız...


Barbie bebeklerin üreticisi şirket, geçmiş yaşanan kadınlarla ilgili önyargıları pekiştirme ve gerçek dışı bir güzellik idealini teşvik etme suçlamaları bulunmaktaydı. Ama son zamanlarda bu imajından kurtulmak için farklı özelliklere sahip bebekler üretti. Şu an tam 175 farklı Barbie bebeği bulunuyor.


Kadınlar gününe özel Barbie bebekler

Barbie, Kadınlar Günü'ne özel yeni bir koleksiyon çıkardı. Şirket, bu koleksiyonla genç kızlara rol model olacak kadınların bebeklerini üretti. Geçmişten günümüze büyük başarılara imza atan kadınlar, görünüşlerinden ziyade yaptıklarıyla çocuklara örnek olacaklar.

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Chloe Kim, Snowboard şampiyonu
Frida Kahlo, Sanatçı
Patty Jenkins, Yönetmen
Nicola Adams Obe, Boks şampiyonu
Ibtihaj Muhammad, Eskrim şampiyonu
Bindi Irwin, Doğacı
Amelia Earhart, Havacı
Hui Ruoqi, Voleybol şampiyonu
Ashley Graham, Manken ve aktivist
Katherine Johnson, NASA matematikçisi ve fizikçi
Hélène Darroze, Dünyaca ünlü şef
Sara Gama, Futbolcu
Martyna Wojciechowska, Gazeteci
Gabby Douglas, Jimnastik şampiyonu
Xiaotong Guan, Aktris ve hayırsever
Ava Duvernay, Yönetmen
Yuan Yuan Tan, Baş balerin
Leyla Piedayesh, Tasarımcı ve girişimci


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