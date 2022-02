Glutatyon nedir? Glutatyonun faydaları nelerdir?

Glutatyon, aslında vücudun kendini iyileştirmek için ürettiği antioksidanlardandır ve glutamin, glisin ve sistein gibi temel aminoasitlerin birleşmesinden oluşur. Glutatyonun bu koruyucu etkisinden faydalanmak ilerleyen yaş, çevreden maruz kalınan toksinler ve stres gibi sebeplerle zorlaşır. Bu noktada glutatyon takviyesi kullanmanın etkileri üzerine düşünmek gerekebilir.

Glutatyonun faydaları nelerdir?

Glutatyon vücutta önemli bir antioksidan görevi görür. Bu, vücudunuzun hücrelerine zarar verebilecek moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olduğu anlamına gelir. Oksidatif stres, serbest radikallerin üretimi ile vücudun onlarla savaşma yeteneği arasında bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Glutatyon, oksidatif stresin etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak neden olduğu rahatsızlıkları gidermeye yardımcı olabilir. Glutatyon, vücudunuzdaki birçok kimyasal reaksiyonda rol oynamanın yanı sıra vücudunuzun doğal olarak oluşturduğu bazı kimyasalların ve ilaçlar da dahil olmak üzere toksik etkili maddeleri detoksifiye etmeye yardımcı olur. Glutatyon, proteinlerin ve hücrelerin yapı taşları olan DNA üretiminde ve bağışıklık sisteminde de rol oynadığı için kanserin önlenmesi ve tedavisi için bir umut olarak görülse de henüz bunu destekleyen kesin çalışmalar ortaya konulmamış.

Glutatyon seviyelerinizi artırmak için…

Glutatyon insan vücudunda doğal olarak üretilse de yaşlandıkça ve vücut strese maruz kaldıkça bu üretim azalır. Glutatyon takviyesi almanın yararları hala tartışmalı olsa da vücudunuzun daha fazla glutatyon üretmesi ve ondan daha fazla faydalanabilmek için yapabileceğiniz şeyler.

1- Sülfür içeren besinler tüketin

Sülfür, glutatyon üretimi için önemlidir. Bu nedenle, sığır eti, balık ve kümes hayvanları gibi kükürt açısından zengin proteinlerin yanı sıra soğan ve turpgillerden sebzeler yediğinizden emin olun.

2- C vitamini alımınızı artırın

C vitamini, glutatyon seviyelerinin korunmasında hayati bir rol oynar. Bu nedenle, C vitamini takviyesi almak vücudunuzdaki glutatyon seviyelerinin artmasına yardımcı olabilir.

3- Selenyum tüketin

Selenyum, glutatyon üretimi için bir bileşendir. Balık, sakatat ve kuruyemişler glutatyon seviyelerinizi doğal olarak artırmanıza yardımcı olabilecek selenyum açısından zengin besinlerdir.

4- Glutatyon içeren besinler tüketin

İnsan vücudu glutatyon üretir, ancak diyet kaynakları da vardır. Ispanak, avokado, kuşkonmaz ve bamya en zengin diyet kaynaklarından bazılarıdır. Bununla birlikte, diyet glutatyon insan vücudu tarafından zayıf bir şekilde emilir. Ek olarak, pişirme ve saklama koşulları miktarı azaltabilir. Gıdalarda bulunan glutatyon. Artan glutatyon seviyeleri üzerinde daha düşük bir etkiye sahip olmasına rağmen, glutatyon açısından zengin gıdalar oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

5- Zerdeçal tüketin

Zerdeçal, canlı sarı-turuncu bir bitkidir ve Hint mutfağında popüler bir baharattır. Zerdeçalın önemli bir bileşeni olan kurkumin, glutatyon seviyelerini artırabilir. Yemeğinizi zerdeçal ile tatlandırmak lezzetli olmakla birlikte glutatyon seviyenizi artırmak için zerdeçal özünde bulunan daha konsantre kurkumin formları işe yarar olabilir.

6- Yeterli Uyku

İyi bir gece uykusu genel sağlık için çok önemlidir. İlginç bir şekilde, uzun süreli uyku eksikliği oksidatif strese ve hatta hormon dengesizliklerine neden olabilir. Bu nedenle, her gece iyi, onarıcı bir uyku aldığınızdan emin olmak, bu antioksidan seviyenizi korumanıza veya artırmanıza yardımcı olabilir.

7- Düzenli egzersiz yapın

Düzenli fiziksel aktivite, özellikle kardiyo ve ağırlık çalışması, glutatyon seviyelerinin artmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, dengeli bir diyet ve uygun dinlenme olmadan aşırı antrenman yapmak, seviyenizi azaltabilir.

8- Fazla alkol tüketmeyin

Çok iyi bilinmemekle birlikte, akciğer hasarı da alkolizmin olumsuz bir etkisidir. Bu muhtemelen akciğerlerdeki glutatyon seviyelerinin tükenmesi ile ilgilidir. Akciğerlerin küçük hava yollarının düzgün çalışması için glutatyon gerekir. Sağlıklı bir akciğer vücudun diğer bölgelerine göre 1000 kata kadar daha fazla glutatyon içerir. Alkoliklerin akciğerlerinde glutatyon tükenmesi, büyük olasılıkla kronik alkol kullanımının neden olduğu oksidatif stresten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, alkol alımınızı sınırlamak, sağlıklı glutatyon düzeylerini korumanıza yardımcı olabilir.

Glutatyon tehlikeli olabilir mi?

Uzun süreli glutatyon almak, düşük çinko seviyelerine neden olabilir. Glutatyon solumak, astımı olan kişilerde astım ataklarını tetikleyebilir.

Uzmanlar, hamilelik ve emzirme döneminde glutatyon almanın güvenli olup olmadığını bilmiyorlar.

Doğal olsalar bile, aldığınız takviyeleri ilaçlarla etkileşime girebilir.

Takviyeler, FDA tarafından ilaçlarla aynı şekilde düzenlenmez. Gıda olarak kabul edilirler ve piyasada satılmadan önce güvenli veya etkili olduklarını kanıtlamaları gerekmez.

Glutatyon Covid 19’a çözüm olabilir mi?

Covid pandemisinin uzun süreli etkileri henüz tam anlamıyla çözülmemiş olsa dahi ileri yaş, diyabet ve hipertansiyon gibi durumların varlığının hastalığın daha şiddetli ilerlemesine yol açtığı ve kişilerin solunum yolu sıkıntılarıyla çok daha üzücü bir şekilde karşılaştığı biliniyor. Şiddetli veya asemptomatik fark etmeksizin virüsün hasar verme mekanizması oksidatif strese dayandığından, bununla savaşmakta glutatyonun kullanılma ihtimali şimdilik kanıtlanmasa da umut verici bir ihtimal olarak görülüyor.

