Genital herpes ve cinsellik

Yapılan araştırmalar, yaşları 14 ile 49 arasında değişen her 6 kadından birinde genital herpes görüldüğünü doğruluyor. Bu kadar yaygın bir sorunun bu kadar az konuşuluyor olmasının sebebi, elbette kadın sağlığı ve cinsellik ile ilgili tabular. Herpes sorununun cinsel hayatı bitirdiğine dair inanışlar yaygın olsa da, uzmanlar belirli noktalara dikkat edildikten sonra genital herpes ile yaşayan kişilerin de cinsellikten keyif alabileceğini söylüyor.

Genital herpes, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu için bu teşhisi alan kadınların birçoğu cinsel hayatın onlar için artık çok zor olacağını ve hatta çocuk sahibi olamayacaklarını bile düşünebiliyor. Herpesin cinsel ilişki sırasında bulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğu doğru ancak tek eşli bir ilişkide durumu açıkça ifade etmek ve önlemler almak mümkün. Herpes hamileliğe de doğrudan olumsuz etki etmez ancak doğum sırasında bebeğe bulaşabileceği için risk oluşturur. Bunun için de doktorunuzla konuşarak gerekli önlemleri almanız mümkündür.

Kendinizi ifade edin

Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmak çoğu zaman utanç duygusunu da beraberinde getirir. Jinekolog Dr. Jessica Shepherd, hastalık yüzünden potansiyel partnerler tarafından reddedilme korkusunun tamamen doğal olduğunu söylüyor. Ancak kendinizi olduğunuz haliyle kabullenip sevdiğinizde, karşı tarafa kendinizi ifade etmeniz de kolaylaşacak. Toplum herpesiniz varsa kötü ve sorumsuz biri olduğunuzu söylüyor ancak bu doğru değil. Sınırlarınızı belirleyip kendinizi partnerinize açıkça ifade etmeniz, cinselliğinizi yaşamaya devam edebilmeniz için önemli. Hatta güvenli seks için tüm partnerlerin birbirine sorması gereken soruları zaten ihmal etmemek gerek: Tek eşli miyiz yoksa başka insanlarla da görüşüyor muyuz? Başkalarıyla cinsel ilişkiye giriyorsan, prezervatif kullanıyor musun? Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı test yaptırıyor musun?

Ataklara dikkat

Genital herpes, hayatınız boyunca sürekli olarak belirti göstermez. Bunun yerine, genellikle bağışıklık sisteminizin zayıfladığı dönemlerde ataklar şeklinde belirtiler göstermeye başlar. Herpes atağı yaşadığınız bir sırada, birkaç gün boyunca genital bölgede rahatsızlık duyarsınız. Bu zamanlarda cinsel ilişkiden uzak durmak, partnerinizle hiç yakınlaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Seksin penetrasyondan ibaret olmadığını hatırlayarak ve yine kendinizi açıkça ifade etmeyi bolca pratik ederek bu süreçlerin üstesinden de gelmeniz mümkün.

