Genital herpes ve cinsellik

Birçok kadının hayatını olumsuz etkileyen genital herpes, cinsellikle ilgili sorunlara da yol açıyor.

Genital herpes ve cinsellik
Sağlık
23 Ekim 2020 Cuma

Yapılan araştırmalar, yaşları 14 ile 49 arasında değişen her 6 kadından birinde genital herpes görüldüğünü doğruluyor. Bu kadar yaygın bir sorunun bu kadar az konuşuluyor olmasının sebebi, elbette kadın sağlığı ve cinsellik ile ilgili tabular. Herpes sorununun cinsel hayatı bitirdiğine dair inanışlar yaygın olsa da, uzmanlar belirli noktalara dikkat edildikten sonra genital herpes ile yaşayan kişilerin de cinsellikten keyif alabileceğini söylüyor.


Genital herpes, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu için bu teşhisi alan kadınların birçoğu cinsel hayatın onlar için artık çok zor olacağını ve hatta çocuk sahibi olamayacaklarını bile düşünebiliyor. Herpesin cinsel ilişki sırasında bulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğu doğru ancak tek eşli bir ilişkide durumu açıkça ifade etmek ve önlemler almak mümkün. Herpes hamileliğe de doğrudan olumsuz etki etmez ancak doğum sırasında bebeğe bulaşabileceği için risk oluşturur. Bunun için de doktorunuzla konuşarak gerekli önlemleri almanız mümkündür.


Genital Herpes hakkında merak ettikleriniz
Genital Herpes hakkında merak ettikleriniz

Kendinizi ifade edin

Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmak çoğu zaman utanç duygusunu da beraberinde getirir. Jinekolog Dr. Jessica Shepherd, hastalık yüzünden potansiyel partnerler tarafından reddedilme korkusunun tamamen doğal olduğunu söylüyor. Ancak kendinizi olduğunuz haliyle kabullenip sevdiğinizde, karşı tarafa kendinizi ifade etmeniz de kolaylaşacak. Toplum herpesiniz varsa kötü ve sorumsuz biri olduğunuzu söylüyor ancak bu doğru değil. Sınırlarınızı belirleyip kendinizi partnerinize açıkça ifade etmeniz, cinselliğinizi yaşamaya devam edebilmeniz için önemli. Hatta güvenli seks için tüm partnerlerin birbirine sorması gereken soruları zaten ihmal etmemek gerek: Tek eşli miyiz yoksa başka insanlarla da görüşüyor muyuz? Başkalarıyla cinsel ilişkiye giriyorsan, prezervatif kullanıyor musun? Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı test yaptırıyor musun?



Ataklara dikkat

Genital herpes, hayatınız boyunca sürekli olarak belirti göstermez. Bunun yerine, genellikle bağışıklık sisteminizin zayıfladığı dönemlerde ataklar şeklinde belirtiler göstermeye başlar. Herpes atağı yaşadığınız bir sırada, birkaç gün boyunca genital bölgede rahatsızlık duyarsınız. Bu zamanlarda cinsel ilişkiden uzak durmak, partnerinizle hiç yakınlaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Seksin penetrasyondan ibaret olmadığını hatırlayarak ve yine kendinizi açıkça ifade etmeyi bolca pratik ederek bu süreçlerin üstesinden de gelmeniz mümkün.


Cinsel sağlığınız için 7 altın kural
Cinsel sağlığınız için 7 altın kural


Referanslar: Krista Soriano, ''3 Myths About Genital Herpes That Get In The Way Of A Healthy Sex Life'' (9 Ekim 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/3-myths-about-genital-herpes

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.