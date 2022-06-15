Genetik olarak neden annemizden daha çok babamıza benziyoruz?

Kime daha çok benziyorsunuz? Babanıza mı annenize mi?

Genetik olarak neden annemizden daha çok babamıza benziyoruz?
Anne - Baba
15 Haziran 2022 14:30 Güncelleme: 15 Haziran 2022 14:30
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Hepimiz genlerimizi, anne ve babamızdan eşit olarak nasıl kalıtıldığını öğreniriz. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, bize öğretilenlerin tamamen doğru olmayabileceğini ortaya koyuyor. Peki hepimiz genetik olarak neden daha çok babalarımıza benziyoruz?


Genel olarak, %50 anne ve %50 baba

Bir çocuğun babasına mı yoksa annesine mi daha çok benzediği konusundaki bitmek bilmeyen tartışmalar artık bir şekilde sona erebilir.


Her birimiz genlerimizin yarısını babamızdan, yarısını da annemizden miras alıyoruz. İnsanlarda genellikle 22 çift cinsiyet dışı kromozom ve 2 cinsiyet kromozomu bulunur. Çiftlerdeki kromozomlar, biri babadan, diğeri anneden alınan birbirinin kopyalarıdır. Ancak son 2 kromozom bebeğin cinsiyetini belirler ve genin geçmesinden baba sorumludur. Çocuğu biyolojik olarak erkek ya da kız yapar.


Görünüşümüz, ebeveynlerimizin hangi genlerinin baskın ve hangilerinin çekinik olduğuna bağlıdır. Baskın genler daha güçlü ve çekinikler ise, daha zayıftır. Örneğin; kahverengi göz geni baskın, mavi ya da yeşil göz geni ise çekiniktir. Bu, sizin kahverengi gözleriniz varsa ve kocanızın mavi gözleri varsa, bu durumda annenin genleri daha güçlü olduğu için çocuğunuzun büyük olasılıkla kahverengi gözleri olacaktır.


Akademik başarının sebebi: Anne
Akademik başarının sebebi: Anne

Ancak babanın genleri daha baskındır

Annenin çocuğun görünüşü üzerindeki büyük etkisine rağmen, son araştırmalar memelilerin ve buna insanları da dahil, mutasyon sırasında babalardan daha fazla DNA kullandığını gösteriyor. Araştırmacılar, DNA ifadesi ve mutasyonlar arasındaki bağlantıyı araştırdı. Araştırmanın yazarı James Crowley, birkaç yüz genin "baba lehine dengesizlik" gösterdiği açıklamasını yaptı.


Bu süreç henüz insanlarda gözlemlenmemiş olsa da, bilim adamları çalışmanın sonuçlarını “insan genetiğinde tamamen yeni bir keşif alanına kapı açan istisnai yeni bir araştırma bulgusu” olarak adlandırıyorlar.


Bu nedenle, babanızın sağlık durumuna dikkat edin!

Babanın genlerinin daha güçlü olması, çocukları anneden çok babadan gelen hastalıklara daha yatkın hale getirir. Araştırmanın ortak yazarı Pardo-Manuel de Villena, "Anneden miras alınan gen, babadan miras alınan kadar bir ifade etmeyebilir. Ama aynı kötü mutasyon, anneden ya da babadan miras alınsaydı, hastalıkta farklı sonuçlara yol açabilir" açıklamasında bulundu.


Bu nedenle, babanızın sağlık durumunu gözlemleyerek gelecekte kendi olası hastalıklarınızı tahmin edebilirsiniz.



Kaynak: "Why You’re Genetically More Like Your Dad Than Your Mom". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/why-youre-genetically-more-like-your-dad-than-your-mom-807506/.


Baba olmak!

Doğum fotoğrafçısı Kirstie Perez, bu kez babaları fotoğrafladı.

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Deneyimli bir doğum fotoğrafçısı olan Kirstie Perez, doğum yapan eşlerine destek olan babaları fotoğrafladı.
Perez, ''Benim görevim, doğumu normalleştirmek ve kadınlar olarak yaşadığımız travmatik deneyimleri en aza indirmek'' açıklamasında bulundu.



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