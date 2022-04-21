Genç nesil nelerden çok sıkıldı?

Aile ve çevrenin- eski nesilin genç nesillerden beklentisi...

Gençlerin bütün ümidi de yalnızca kendilerinde olabilirdi. Her şey bu kadar diplerde olmasaydı... Gençlerin içlerinde, "Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum?, Kalbimin derinliklerinde hangi meslek yatıyor?, Ne yapmak istiyorum?, Ben ne istiyorum?" sorularının yanıtını duyamayacak kadar çok gürültü var. Bu gürültüye kulak verdiklerinde ise etraflarındaki kişilerin, anne ve babalarının beklentilerini duyuyorlar ne yazık ki...