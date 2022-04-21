Genç nesil nelerden çok sıkıldı?

Üniversite sınavı stresi; sınavı geçememenin psikolojik zorluğu, üniversiteyi kazanmanın maddi, manevi zorluğu ve en çok da gelecek kaygısı... Ne olacak, nasıl olacak? Genç nesillerin sesini duyabilmek adına gençlerin nelerden çok sıkıldığını derledik!

Yaşam
21 Nisan 2022 Perşembe

  • Bitmek bilmeyen bir ders çalışma süreci

    Genç olmak deyince ortalama "neşe"de bir hayat yaşamış her bireyin aklına "bitmek bilmeyen bir enerji", "kahkaha", "partiler", "konserler" gelir. Ancak ne yazık ki günümüz gençliğinin gençlikten anladığı yalnızca ders çalışmak. Bitmek bilmeyen bir çalışma döngüsünün içinde gençler, sosyalleşme fırsatını ne yazık ki yalnızca okul kantinlerinde, kafeteryalarında yakalayabiliyor.

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  • Kaç yanlış kaç doğruyu götürür? Doğru cevaplar neden yanlışları azaltmaz?

    Gerek lise gerek üniversite sınavı, genç nesillerin omuzlarının düşmesinde oldukça etkili. Hedeflenen net sayıları, yanlış yapma korkusu, doğru yaptığı cevabın verdiği yanlış yanıtla silinebilir olması ve sanki sınavı kazanamadıktan sonra alternatif iyi bir yolun açılamayacağı kaygısı... Sizce de 15 - 20 yaş aralığındaki bireyler için büyük stresler değil mi?

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  • Aile ve çevrenin- eski nesilin genç nesillerden beklentisi...

    Gençlerin bütün ümidi de yalnızca kendilerinde olabilirdi. Her şey bu kadar diplerde olmasaydı... Gençlerin içlerinde, "Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum?, Kalbimin derinliklerinde hangi meslek yatıyor?, Ne yapmak istiyorum?, Ben ne istiyorum?" sorularının yanıtını duyamayacak kadar çok gürültü var. Bu gürültüye kulak verdiklerinde ise etraflarındaki kişilerin, anne ve babalarının beklentilerini duyuyorlar ne yazık ki...

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  • Üniversite sınavını kazanınca hiçbir şey bitmiyor...

    Üniversite sınavını kazanınca tüm stresin son bulacağını sanmak ne yazık ki gerçek bir sanı değil. Tabii ki dünyanın hiçbir yerinde mutlak mutluluk üniversiteyi kazanmakla gelmiyor. Mutlak mutluluğun hiçbir zaman olmayacağı da ayrı bir gerçek ancak az da olsa refaha çıkma hissi de kaybolmuş durumda. "Mezun olduktan sonra iyi bir iş bulabilecek miyim?", "İyi bir maaş alıp hayatımı idame ettirebilecek miyim?", "Mevuct burs ve kredilerle aileme yük olmadan okulumu bitirebilecek miyim?" soruları gençlerin akıllarına gelen ilk sorulardan...

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  • Başka ülkelerdeki yaşıtlarını görebiliyorlar...

    "Sosyal medya olmasaydı belki de bizim haricimizdeki insanların nasıl hayatlar sürdüğünüm bilemeyebilirdik. Ancak görüyoruz ve biz de hakkını vererek genç olmak istiyoruz..." diyen genç sayısı azımsanmayacak kadar çok...

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  • Farkındalıkları yüksek...

    Küresel iklim, nesli tükenen hayvanlar, haksızlıklar her şeyi görebiliyorlar ancak kendi hayat mücadelelerinden öteye gidecek halleri çoğunlukla olmuyor.

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