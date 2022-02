Freeze Dry nedir? Dondurarak kurutma nedir?

Neredeyse aklınıza gelebilecek tüm gıdaları saklayabileceğiniz Freeze Dry, diğer gıda muhafaza yöntemlerinden farklı olarak, gıdayı küçültmez veya sertleştirmez ve lezzet, renk ile besin değerini korur.

Freeze Dry (Dondurarak kurutma) yöntemi nedir?

Dondurarak kurutma işlemi benzersizdir, çünkü meyve süblimasyona uğrar, burada donmuş su doğrudan buzdan su buharına buharlaştırılır ve meyvedeki nemin %99'u meyveye başka bir işlem yapmadan uzaklaştırılır. Meyve, sıcaklığın donma noktasının altında olduğu bir vakum odasının içine yerleştirilir. Sıcaklık yavaş yavaş yükselir ve katı su molekülleri asla sıvı olmadan gaz haline geçer. Bunu yaparken meyvenin yapısı ve besin değeri korunur. Sıcakta kurutmanın %60, konserve yönteminin ise %40’lık başarısı göz önüne alındığında bu, oldukça etkileyici.

Freeze Dry (Dondurarak kurutma) sağlıklı mı?

Meyve genellikle doğanın şekeri olarak düşünülür: lezzetli, besleyici ve tamamen doğal şekerlerle tatlandırılmıştır. Ne yazık ki, bazen meyvelerin pek masum olmadığı söylenir çünkü sükroz, fruktoz ve glikozun bir kombinasyonundan oluşan söz konusu doğal şekerler bazen şeker kamışı ve/veya şeker pancarından elde edilen ve işlenen rafine şekerlerle karıştırılmaktadır. Bununla birlikte, dondurulmuş meyvelerin besin değerlerini koruduğu defalarca kanıtlanmıştır ve porsiyon boyutlarına dikkat ettiğiniz sürece, sağlığınız için iyi olduğu görülmüştür.

Taze meyve açıkça ideal seçim olsa da, dondurularak kurutulmuş ve dondurulmuş meyvelerin aslında beslenme açısından bir sonraki en iyi seçenek olabilir. Aslında, dondurulmuş ve dondurularak kurutulmuş meyveler, genellikle taze muadillerinden daha yoğundur, çünkü mevsiminde hasat edilirler ve sizin için iyi olan tüm besin maddelerini kilitlemek için hemen dondurulur veya dondurularak kurutulurlar.

Klasik kurutma yoluyla nemin yalnızca yaklaşık %75-95'inden arınan meyvelere kıyasla, dondurularak kurutulmuş meyve, lif ve C vitamini hariç, besin değerlerinin çoğunu korur. Ayrıca, dondurularak kurutulmuş meyveler doğal bir lezzetle doludur, bu nedenle damak tadınızı memnun etmek için katkı maddeleri veya ekstra şekere ihtiyaçları yoktur.

Referans:

Julia Guerra. “Is Freeze-Dried Fruit Healthy? This Is How It Compares to Its Fresh Counterpart”. Şuradan alındı: https://www.eatthis.com/freeze-dried-fruit/ (20.05.2020).