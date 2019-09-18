Fotoğrafçı Eric Pickersgill, insanları yeni ve yalnız bir dünyaya sürekleyen fotoğraf çalışması ile gerçekleri ortaya koydu.
18 Eylül 2019 Çarşamba
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Teknolojinin gelişmesi ile sosyal medyanın günümüzün hatta yaşamımızın büyük bir kısmını ele geçirdi. Çevremizdeki kişilerle ilişkimizi de etkileyerek, onlarla keyifli vakit geçirmek yerine teknolojik aletlerle haşır neşir olduk.
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Amerikalı fotoğrafçı Eric Pickersgill farkındalık yaratmak için harika bir fotoğraf çalışmasına imza attı.
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“Removed” adını verdiği çalışmada, birçok insanı gündelik yaşamdaki hallerini fotoğraflayan Pickersgill, bu fotoğraflardan akıllı telefonları sildi.
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Bu fotoğraflarla insanların akıllı telefonları kullanırken ne kadar garip göründüğünü göstermeye çalıştı.
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Aynı zamanda akıllı telefonlara harcadığımız zamanın ne kadar gereksiz olduğunu dile getiren fotoğrafçı, bu dönemi yeni ve yalnız dünya olarak tanımlıyor.
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