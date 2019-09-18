Fotoğraflardan akıllı telefonları silen sanatçı

Fotoğrafçı Eric Pickersgill, insanları yeni ve yalnız bir dünyaya sürekleyen fotoğraf çalışması ile gerçekleri ortaya koydu.

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    Teknolojinin gelişmesi ile sosyal medyanın günümüzün hatta yaşamımızın büyük bir kısmını ele geçirdi. Çevremizdeki kişilerle ilişkimizi de etkileyerek, onlarla keyifli vakit geçirmek yerine teknolojik aletlerle haşır neşir olduk.

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    Amerikalı fotoğrafçı Eric Pickersgill farkındalık yaratmak için harika bir fotoğraf çalışmasına imza attı. 

     

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    “Removed” adını verdiği çalışmada, birçok insanı gündelik yaşamdaki hallerini fotoğraflayan Pickersgill, bu fotoğraflardan akıllı telefonları sildi. 

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