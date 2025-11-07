Fesleğenli domates soslu makarna

Bol domates sosu, taze fesleğen ve parmesan üçlüsünün muhteşem uyumuyla hazırlanan bu makarna tarifi, İtalyan mutfağının sade ama etkileyici lezzetini sofralarınıza taşıyor.

Fesleğenli domates soslu makarna
Giriş: 07 Kasım 2025 01:17
Tarif defterimden;

Bol domates soslu, taze fesleğenli ve parmesanlı nefis makarna. Bu tarifte deniz kabuğu şeklinde olan elimdeki 'lumaconi rigatin' makarnayı kullandım, penne veya fusuli makarnayla da çok lezzetli oluyor...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Malzemeler:

  • 1 paket lumaconi rigati makarna 500 gr
  • 4 - 5 lt su
  • 1 yemek kaşığı tuz

——————————————-

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 - 3 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 2 kavanoz ev yapımı domates sosu, 800 gr
  • Yarım demet taze fesleğen
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Servis esnasında;

  • Rendelenmiş parmesan
  • Taze fesleğen yaprakları




Yapılışı:

*Zeytinyağı ve doğranmış soğanı orta boy sos tenceresine alın, orta ateşte soğanlar yumuşayınca sarımsak ve fesleğen yapraklarının yarısını ilave edin, sarımsak yağa aromasını bırakınca domates sosunu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak sos koyulaşana kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 20 dakika pişirin ve ocağı kapatın. Tereyağı, karabiber ve tuzu ilave edin ve pürüzsüz kıvam alana kadar blenderden geçirin. Kalan fesleğen yapraklarını da ekleyip blenderı bir tur daha çalıştırın. Sosun sıcak kalması için tencerenin kapağını kapatıp kenarda bekletin.


*Makarna için suyu büyük bir tencereye aktarın. Açık ateşte su kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ilave edin, paketin üzerindeki talimata göre al dante (dişe gelir kıvamda az pişmiş) pişirin, makarna suyundan bir su bardağı kadarını ayırın.


*Haşlanan makarnayı süzgeçe aktarın, suyu süzülünce tekrar makarna tenceresine alarak domates sosu ve kenara ayırdığınız makarna suyunu ilave edin, alttan üste doğru karıştırın.


*Makarnayı tabaklara pay ederek rendelenmiş parmesan ve taze fesleğen yaprakları ile bekletmeden sıcak olarak servis edin.


Kısa bir not;

*Domates sosunu önceden pişirip makarna haşlanırken sadece ısıtabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





