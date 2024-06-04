Fatma Karanfil kimdir?

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu, 72 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini sanatçının menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi."