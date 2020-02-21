21. yüzyılın en romantik 9 evlenme teklifi

Anısı hiç silinmeyecek bir teklif

Vinnie Capaldo-Smith isimli genç, dövme sanatçısı olan sevgilisinden bacağına bir dövme yapmasını istedi. Kız arkadaşı Brooke, dövme için erkek arkadaşının bacağını açtığında ise 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir dövme ve iki farklı cevap kutucuğunu gördü. Bu sıradışı teklifi reddetmeyecek olan Brooke 'Evet' yazan kutucuğa işaret koydu ve böylelikle teklifi kabul etti!