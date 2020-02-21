21. yüzyılın en romantik 9 evlenme teklifi

Bir ilişkinin en önemli ve romantik anlarından biri evlenme teklifinin yapıldığı andır. Kimi insan çok romantik bir teklif yaparken kimi de daha ciddi ve sade bir teklifi tercih edebilir. Gelin bu yüzyılın en dikkat çeken tekliflerine bir göz atalım.

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Anısı hi&ccedil; silinmeyecek bir teklif&nbsp; Vinnie Capaldo-Smith isimli gen&ccedil;, d&ouml;vme sanat&ccedil;ısı olan sevgilisinden bacağına bir d&ouml;vme yapmasını istedi. Kız arkadaşı Brooke, d&ouml;vme i&ccedil;in erkek arkadaşının bacağını a&ccedil;tığında ise 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir d&ouml;vme ve iki farklı cevap kutucuğunu g&ouml;rd&uuml;. Bu sıradışı teklifi reddetmeyecek olan Brooke 'Evet' yazan kutucuğa işaret koydu ve b&ouml;ylelikle teklifi kabul etti!
Kategori : Evlilik
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Anısı hiç silinmeyecek bir teklif 

Vinnie Capaldo-Smith isimli genç, dövme sanatçısı olan sevgilisinden bacağına bir dövme yapmasını istedi. Kız arkadaşı Brooke, dövme için erkek arkadaşının bacağını açtığında ise 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir dövme ve iki farklı cevap kutucuğunu gördü. Bu sıradışı teklifi reddetmeyecek olan Brooke 'Evet' yazan kutucuğa işaret koydu ve böylelikle teklifi kabul etti!

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