Eski sorunları gündeme getirmeyin

Bir tartışmayı ‘kaybederken’ ağır sözler söylemek kolaydır. Çözülmemiş sorunları gündeme getirmek de bu konuda en iyi kozdur. Ne kadar cazip gelse de sadece yangına kömürle gitmiş olursunuz.



Sorunları çözmeden kenara bırakmak ilk hatanızdır. Asla bir konuyu tamamen bitirmeden bırakmamalısınız. Çünkü o sorunu aklınızın bir köşesine kapattığınızda yeni bir tartışmada tekrar ortaya çıkar. Çözülmeyen sorunlar zaman geçtikçe farklı bir sorun olarak gelişir. Kendinize, daha derinlerdeki asıl sorunun ne olduğunu sormalısınız. Bu her tartışmanın en büyük kilit noktasıdır.