Evlilikte kaçınmanız gereken davranışlar

Tartışmak normal bir şeydir ve aşkın bir parçasıdır. Farklılıklarınızı belirlemek sizi daha güçlü kılacaktır. Ancak tartışmanın da Üçüncü Dünya Savaşı başlatmanın da bir yolu vardır. İşte birkaç tüyo:

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    Tartışmaları kavga olarak düşünmeyin
    Tartışmalarınızı kavga olarak görmemelisiniz. Çünkü kavgada her zaman kazanan ve kaybeden vardır. İlişkilerde ise önemli olanorta noktada buluşabilmektir. Bu tartışmaları kavga yerine hararetli tartışma olarak düşünebilirsiniz.

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    Zamanlama çok önemlidir
    Her şeyde olduğu gibi tartışmanın da doğru bir zamanı vardır.
    Partneriniz işten yeni geldiyse, yorgun ve stresli olduklarından dolayı, tartışmak istediğiniz konuyu o anda açmak çok da iyi bir fikir olmayabilir. Bunun yerine daha iyi bir zaman dilimi seçin. Duygusal olarak daha duyarlı oldukları için bazı kadınlar için bu zor olabilir. Ancak öncelikle sakin olmalısınız. Rahatlaması için partnerinize bir iki saat tanıyıp tartışmak istediğiniz konuyu açın.

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    Eski sorunları gündeme getirmeyin
    Bir tartışmayı ‘kaybederken’ ağır sözler söylemek kolaydır. Çözülmemiş sorunları gündeme getirmek de bu konuda en iyi kozdur. Ne kadar cazip gelse de sadece yangına kömürle gitmiş olursunuz.


    Sorunları çözmeden kenara bırakmak ilk hatanızdır. Asla bir konuyu tamamen bitirmeden bırakmamalısınız. Çünkü o sorunu aklınızın bir köşesine kapattığınızda yeni bir tartışmada tekrar ortaya çıkar. Çözülmeyen sorunlar zaman geçtikçe farklı bir sorun olarak gelişir. Kendinize, daha derinlerdeki asıl sorunun ne olduğunu sormalısınız. Bu her tartışmanın en büyük kilit noktasıdır.

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