Evliliğin ilk yılını sorunsuz atlatmak için 7 ipucu

“Evlilik bir sanat ve meslektir, size yardımcı olacak beceriler geliştirebilirsiniz” diyor ilişkiler yazarı Molly Barrow. İşte Barrow’dan yeni evliler için anahtar ipuçları...

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    1. Çatışmaları kabul edin

    Herkes tartışır. Barrow, anlaşmazlıkları önleyebileceğini sanan çiftlerin çocukça davrandığını söylüyor. Tam tersine sağlam bir ilişki çatışmalarla, anlaşmazlıklarla başa çıkabilmeyi gerektirir. Taraflardan biri genellikle durumu hemen çözmek ister. Ama Barrow bunu önermiyor çünkü bunun diğer partnere haksızlık olacağını belirtiyor. Tam tersine konuyu irdelemesi ve sindirmesi için eşinize zaman vermeli, sonra kendi fikrinizi belirtmeli ve ne yapacaksanız beraber kararlaştırmalısınız. Yazar, konu üzerinde gerektiği kadar zaman harcamaktan kaçınmamanız gerektiğini, ilişki üzerinde pozitif bir tutum sağlayana kadar beklemenizi öneriyor. Eninde sonunda bir uzlaşma sağlanacağını söylüyor.

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    2. Yavaş ve istikrarlı olun

    Evliliğe alışmak için birbirinize zaman tanımalısınız. Barrow, yeni hayatınıza alışmak ve düzeninizi oturtmak için en az bir yıla ihtiyacınız olduğunu söylüyor. “Ve bu zorlu bir yıl olacak, çözülmeyen ve seneler sonra tekrar gündeme gelecek problemler de yaşayabilirsiniz” bu da doğal. Bazen sadece anlaşamadığınız konusunda anlaşmanız gerekir.

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    3. Farlılıklarınızı kucaklayın

    Genelde insanlar birbirlerini benzerlikleri için çekici bulur. Farklılıkları ise tartışma yaratır. Ama Barrow’a göre bundan fazlasını yaparlar. Farklılıklar heyecan da yaratır ve eşinizin size yeni deneyimler sunmasını sağlar. Yani aslında farklılıklar olmasa ilişkinizin monotonlaşıp, sıkıcı bir hale gelmesi daha olağandır. Kendiniz olmaya devam edin, ilişkinizi de olduğunuz insan gibi yaşayın, değişmeye çalışmayın ve aynı şeyi eşinizin de yapmasına izin verin.

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