6. Eşinizin ebeveynlerine saygı gösterin

Eşiniz ebeveynleri ve sizin aranızda seçim yapamaz, bu yüzden onları eleştirmeniz eşinizi kırmaktan başka işe yaramayacaktır. Birlikte istedikleri kadar zaman geçirmelerini de hoş görmelisiniz, her zaman onlara katılmak isteyebilirsiniz ve katılmayabilirsiniz de. Kayınvalide ve kayınpederinizi sevmek zorunda değilsiniz ama onları tolere etmek zorundasınız. Barrow’a göre “Bazı ebeveynler çocukları büyüyüp, kendilerinden ayrıldıkları için depresyona bile girebilir. Bunun sizinle hiçbir alakası yoktur. Sebep sadece aşırı sevgileridir.” Biraz merhametli ve saygılı olun.