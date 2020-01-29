1. Çatışmaları kabul edin
Herkes tartışır. Barrow, anlaşmazlıkları önleyebileceğini sanan çiftlerin çocukça davrandığını söylüyor. Tam tersine sağlam bir ilişki çatışmalarla, anlaşmazlıklarla başa çıkabilmeyi gerektirir. Taraflardan biri genellikle durumu hemen çözmek ister. Ama Barrow bunu önermiyor çünkü bunun diğer partnere haksızlık olacağını belirtiyor. Tam tersine konuyu irdelemesi ve sindirmesi için eşinize zaman vermeli, sonra kendi fikrinizi belirtmeli ve ne yapacaksanız beraber kararlaştırmalısınız. Yazar, konu üzerinde gerektiği kadar zaman harcamaktan kaçınmamanız gerektiğini, ilişki üzerinde pozitif bir tutum sağlayana kadar beklemenizi öneriyor. Eninde sonunda bir uzlaşma sağlanacağını söylüyor.