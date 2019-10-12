Psikolog Arthur Aron, bilimsel makalesinde çiftlerin aşağıdaki soruları sorduktan sonra (hayata bakış açısından) birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları hakkında bir fikirleri olacağını, uyumlu iseler gerçek aşkı yaşayacaklarını iddia ediyor. Zira bu sorular evlilik süresince partnerinizin nasıl davranacağı konusunda iyi bir fikir veriyor. Haydi kolay gelsin!

Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes'ın yazısından evleneceklere kritik sorular.