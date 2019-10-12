Evleneceklere 36 kritik soru

Bilimsel bir makalede yayınlanan bu 36 sorunun sonunda, çiftler arasında uyum çıkarsa gerçek bir aşkı yaşayacakları iddia ediliyor. Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes'ın yazısından evleneceklere kritik sorular.

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Psikolog Arthur Aron, bilimsel makalesinde &ccedil;iftlerin aşağıdaki soruları sorduktan sonra (hayata bakış a&ccedil;ısından) birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları hakkında bir fikirleri olacağını, uyumlu iseler ger&ccedil;ek aşkı yaşayacaklarını iddia ediyor. Zira bu sorular evlilik s&uuml;resince partnerinizin nasıl davranacağı konusunda iyi bir fikir veriyor. Haydi kolay gelsin! &nbsp; &nbsp; Do&ccedil;. Dr. Neva &Ccedil;ift&ccedil;ioğlu Banes'ın yazısından evleneceklere kritik sorular.
Kategori : Evlilik
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Psikolog Arthur Aron, bilimsel makalesinde çiftlerin aşağıdaki soruları sorduktan sonra (hayata bakış açısından) birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları hakkında bir fikirleri olacağını, uyumlu iseler gerçek aşkı yaşayacaklarını iddia ediyor. Zira bu sorular evlilik süresince partnerinizin nasıl davranacağı konusunda iyi bir fikir veriyor. Haydi kolay gelsin!

 

 

Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu Banes'ın yazısından evleneceklere kritik sorular.

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