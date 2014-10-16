Evliliğinizi güzelleştirmenin 10 yolu

Genellikle insanlar küçük konulardan, özellikle de zaman içinde birikmiş küçük konulardan dolayı ayrılır. Gene de, küçük ayrıntılar da büyük farklılıklar yaratabilir. İşte size evliliğinizi geliştirmenin 10 yolu...
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1) Hatalı olduğunuzda özür dileyin ve gururu bir kenara bırakın. Eğer bir kavgada haksız olduğunuzu fark ederseniz, bunu kabullenin ve özür dileyin. Bu, yakın bir ilişki için çok büyük bir fark yaratacaktır.
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2) Kavga ederken, eşinizin artık hayatınızda olmadığını hayal edin. Bir kavgayı bitirmenin en iyi yolu, o insanı kaybettiğinizi ve özlediğinizi hayal etmektir. Üzüldünüz değil mi? Göğsünüz de sıkıştı? Bu hissettiğiniz aşktır.
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3) Daha çok gülün. Evliliğin en büyük sırlarından birisi budur. Birbirinizin varlığından keyif aldığınızı gösterir ve sizi güçlü kılar.
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4) Haftalık toplantı yapın. Eğer çocuklarınız da varsa, haftalık toplantı gerçekten sizin için çok önemlidir. Romantik bir yemek olmasa da ilişkinize çok fazla katkısı olacaktır.
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5) Seks programı yapın. Romantik olmasa bile, meşgul hayatlarımızda çok gereklidir. Ajanda da plan yapmak çok romantik olmasa da, sekssiz bir evlilik kadar kötü olamaz.
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6) Küçük şeyler hakkında konuşun. Büyük konuları bir kenara bırakıp küçük konular hakkında da konuşabilirsiniz. Konuşun, konuşmaya devam ettikçe ilişkiniz güçlenecek
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7) Kendinize ait bir hayatınız olsun. Kimse, arkadaşı olmayan bir insandan hoşlanmaz. Bu yüzden hobi edinin. Arkadaş edinin. Bir hayatınız olsun! Bu, eşinizin sizi daha çok taktir etmesine neden olacaktır.
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8) Teşekkür etmeyi unutmayın. Bu doğru. Ne kadar küçük görünürse görünsün, teşekkür etmek çok önemlidir. “Bu akşam yemek hazırladığın için teşekkürler,” bile çok güzel bir yaklaşımdır.
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9) Bağırmayın. Kimse size kavga etmeyin demiyor. Hatta kavga bazen gereklidir. Ama bağırmayın, küfretmeyin ve seviyeyi düşürmeyin.
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10) El ele tutuşun. Birbirinize öfkeden delirseniz bile, sadece dokunun. Yatakta ya da dışarıda fark etmez. Bazen en ufak bir temas bile öfkemizi azaltır.
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ben 2. maddeyi denedim daha yeni büyük bir tartışma sonrası boşanmayı düşündüğüm noktada gözümü kapatıp yokluğunu hayal ettim ve bir baktım ki herşeyi bi kenara bırakıp eşime sarılmışımCevapla
kesinlikle evet saygı çok önemli diğerleri zaten geliyor sırayla...Cevapla
gerçekten ben bunlara katılıyorum evet doğru evlilikte herşey mübah yeterki sevn sevgi saygı olduğu müddetçe herşey hallourCevapla
esinize. sevgiyle. bakinCevapla