Evliliğinizi güzelleştirmenin 10 yolu

İşte size evliliğinizi geliştirmenin 10 yolu...

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    Genellikle insanlar küçük konulardan, özellikle de zaman içinde birikmiş küçük konulardan dolayı ayrılır. Gene de, küçük ayrıntılar da büyük farklılıklar yaratabilir. İşte size evliliğinizi geliştirmenin 10 yolu...

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    1) Hatalı olduğunuzda özür dileyin ve gururu bir kenara bırakın. Eğer bir kavgada haksız olduğunuzu fark ederseniz, bunu kabullenin ve özür dileyin. Bu, yakın bir ilişki için çok büyük bir fark yaratacaktır.

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    2) Kavga ederken, eşinizin artık hayatınızda olmadığını hayal edin. Bir kavgayı bitirmenin en iyi yolu, o insanı kaybettiğinizi ve özlediğinizi hayal etmektir. Üzüldünüz değil mi? Göğsünüz de sıkıştı? Bu hissettiğiniz aşktır.

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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    07 Eylül 2017 Perşembe 18:28

    ben 2. maddeyi denedim daha yeni büyük bir tartışma sonrası boşanmayı düşündüğüm noktada gözümü kapatıp yokluğunu hayal ettim ve bir baktım ki herşeyi bi kenara bırakıp eşime sarılmışım

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  • Misafir
     
    08 Aralık 2015 Salı 12:08

    kesinlikle evet saygı çok önemli diğerleri zaten geliyor sırayla...

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  • Misafir
     
    25 Aralık 2014 Perşembe 10:43

    gerçekten ben bunlara katılıyorum evet doğru evlilikte herşey mübah yeterki sevn sevgi saygı olduğu müddetçe herşey hallour

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  • misafir
     
    31 Ekim 2014 Cuma 20:50

    esinize. sevgiyle. bakin

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