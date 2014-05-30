Ebeveynlerin de seks yapabilmesinin 7 yolu

Ebeveyn olduktan sonra da seks yapabilmenin 7 yolu...

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    Çocuk sahibi olmanın en karmaşık yönlerinden birisi, seks yapabilmek için zaman ve fırsat bulabilmek. Canınızın seks isteyeceği günler geçti gitti artık. Fırsatınız olursa eğer, yaparsınız. Çocuklu olunca böyle.

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    Çocuklar, muhtemelen kendilerini ilgilendirmeyen bir şeyler olduğunda alarm veren sensörlerle donatılmışlar: Önemli telefon görüşmeleri, evrak işleri vs. Onlar yalnızca bilirler. Bazen öyle bir anda kapıyı çalarlar ki her zaman her şeyin farkında olduklarını düşünürsünüz. Bu, farkında olmadan sahip oldukları ve kullandıkları bir beceridir.

     

    Bu durum, ilişkinizde potansiyel yıkıcı etkilere sebep olabilir. Bununla mücadele edebilmeniz için işte size ilişkinizin, küçük oyunbozanların kurbanı haline gelmesini önleyecek birkaç yol:

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    1- Beklentilerinizi düşürün

    Bu durumu kabullenmeniz şart. Eskiler derler ki uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı düşük beklentilerdir. Kesinlikle doğru. Özellikle küçük, yardıma muhtaç kimselerin, bitmek bilmeyen ihtiyaçları ile uğraşılan uzun bir günün sonunda, hiçbir ebeveynin doyurucu bir seks için enerjisi kalmaz. Bağıra çağıra sevişmeler artık yerini fısıldaşmalara, yastıklarda boğulmalara ve yorganla örtünmelere bırakır. İç çamaşırını çıkartabilmek bile artık başarı sayılır. Bu yüzden, sınırlı miktarda ön sevişmeyle yetinebilmeli, hızlı olabilmelisiniz. İkinizi de anne sütünde boğmaya çalışan vücudunuzun cinsel isteğinizi gece yarısı atıştırmalığı olarak algılamasını görmezlikten gelmelisiniz.

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