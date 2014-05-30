Ebeveyn olduktan sonra da seks yapabilmenin 7 yolu...
07 Kasım 2019 Perşembe
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Çocuk sahibi olmanın en karmaşık yönlerinden birisi, seks yapabilmek için zaman ve fırsat bulabilmek. Canınızın seks isteyeceği günler geçti gitti artık. Fırsatınız olursa eğer, yaparsınız. Çocuklu olunca böyle.
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Çocuklar, muhtemelen kendilerini ilgilendirmeyen bir şeyler olduğunda alarm veren sensörlerle donatılmışlar: Önemli telefon görüşmeleri, evrak işleri vs. Onlar yalnızca bilirler. Bazen öyle bir anda kapıyı çalarlar ki her zaman her şeyin farkında olduklarını düşünürsünüz. Bu, farkında olmadan sahip oldukları ve kullandıkları bir beceridir.
Bu durum, ilişkinizde potansiyel yıkıcı etkilere sebep olabilir. Bununla mücadele edebilmeniz için işte size ilişkinizin, küçük oyunbozanların kurbanı haline gelmesini önleyecek birkaç yol:
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1- Beklentilerinizi düşürün
Bu durumu kabullenmeniz şart. Eskiler derler ki uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı düşük beklentilerdir. Kesinlikle doğru. Özellikle küçük, yardıma muhtaç kimselerin, bitmek bilmeyen ihtiyaçları ile uğraşılan uzun bir günün sonunda, hiçbir ebeveynin doyurucu bir seks için enerjisi kalmaz. Bağıra çağıra sevişmeler artık yerini fısıldaşmalara, yastıklarda boğulmalara ve yorganla örtünmelere bırakır. İç çamaşırını çıkartabilmek bile artık başarı sayılır. Bu yüzden, sınırlı miktarda ön sevişmeyle yetinebilmeli, hızlı olabilmelisiniz. İkinizi de anne sütünde boğmaya çalışan vücudunuzun cinsel isteğinizi gece yarısı atıştırmalığı olarak algılamasını görmezlikten gelmelisiniz.
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2- Mekan, mekan, mekan
Eşinizle yıllarca büyük boy yatağınızda birlikte yattınız. Ancak artık mahremiyet diye bir şey kalmadı; bu yüzden yaratıcı olabilmeyi öğrenmelisiniz. Uyum sağla ya da öl. Çocukların yataklarından yararlanın; ne de olsa kullanmıyorlar. Yerde temiz çamaşır yığını mı var? O da olur. Ofisteki kanepeyi misafir yatağı olarak adlandırmak seks yatağına nazaran daha uygun tabi ki. Ancak dürüst olalım. Çocuğu olan herkes niye orada olduğunu anlayabilir. Banyo kapıları kilitlenir, çoğu dolap kilitlenir. Niye olmasın?
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3- Çoklu-görev kavramını öğrenin
Tamamıyla sevişmeye odaklanmak ciddi sakatlıklara, kaçışlara, ölüme ya da en azından mental yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden, zihnen ve fiziksel olarak çoklu-görev yapabilmeyi öğrenmek büyük öneme sahiptir. Kulaklar, sürekli tetiktedir, bir göz sürekli kapıdadır – küçük ninjalar işgale kalkışırlarsa diye. Ve bir de ailece uyumalar vardır. Bu durum, çoklu-görev anlayışını uzman seviyesine çıkarır. Ellerinizden biri, düşmesin diye çocuğun üzerinde olmalıdır. Ancak dikkatli olun; çoklu-görev risklerini beraberinde getirir. Çocuğunuza çok fazla odaklanıp, yanlışlıkla yeni bir tane daha yapmayın.
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4- Eşinizle flörtleşin
Birkaç dakika banyoda saklanın. Geçerken şaplak atın. Eşinize ne yaparsa yapsın, ne giyiyor olursa olsun onu istediğinizi hissettirin. Dürüst olalım, bırakın sevişmeyi, oynaşmak için dahi vakit bulmak çok zor. İmalarda bulunmayın. Açıkça söyleyin. Kimsenin belirsiz ipuçlarını takip edecek zamanı ya da enerjisi yok. Eğer şanslıysanız çocuğunuzla ilgilenecek bir bakıcı bulun. Eşinizle kısa da olsa vakit geçirmeye çalışın.
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5- Kendinize gelin
Açık konuşalım; seks bir süre sonra rutin haline gelebilir. Bu durum özellikle çocuğunuz olduğunda daha belirginleşir. İlişkinizle birer ebeveyn olarak bağdaşan bir şeyler bulur ve bunu daha fazla işe yaramayana dek yaparsınız. Aynı zamanda ilişkinizle birer birey olarak bağdaşan şeyler bulun. Çocuklarınızı ilişkinizin merkezine fazlasıyla yerleştirmek zarar verici olabilir. Spontane olun. İşe yaramazsa program yapmayı deneyin. Ayarlanmış bir buluşmanın ne kadar erotik olabileceğine şaşacaksınız.
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6- Çocuklarınıza yalan söyleyin
“Hayır tatlım, sorun yok. Baban beni yalnızca.…gıdıklıyordu.”
“Hiç, ödevlerimizi yapıyoruz sadece.”
“Hayır, hayır, baban benimle duşta falan değil. Belki de bahçededir, gidip baksana.”
“Çarşafların biraz….tozluydu. Senin için yıkadım onları. Rica ederim.”
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7- Sakin olun
Cidden. Rahatlayın. Seks yüzünden aşırı stres yapmak ve takıntılı olmak, büyütülen bir durum. Artık çocuklarınız var. Ve hayatınız değişti. Atlatın artık. Uyum sağlayın. Yaratıcı olun. Spontane olun. Bebek birkaç dakika ağlayabilir; sorun yok. Çizgi filmler düşman değil; sorun yok. Aşk için zaman ayırın; sorun değil. İşe yaramasını sağlayın; yaramazsa, SAKİN OLUN ve yarın tekrar deneyin.
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