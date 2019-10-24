Evliliğinizi bitirebilecek 4 inanış

Aşkın ve ilişkilerin nasıl olması gerektiği ile ilgili mesaj bombardımanı altındayız. Çoğu yanlış olan bu mesajlar evliliğinize ya da ilişkinize zarar verebilir. İşte bunların dördü...

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    Aşk... Sayısız şiir, film ve şarkının konusu olan duygu. Neredeyse doğduğumuz andan itibaren aşkın ve ilişkilerin nasıl olması gerektiği ile ilgili mesajların bombardımanı altındayız. Ne yazık ki bu mesajların çoğu yanlış ve ilişkiler konu olduğunda bize yardımcı olmaktan çok zararları var.

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    Evliliğinize ya da ilişkinize zarar verecek aşk ile ilgili yanlış inanışlardan bazıları:

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    Mükemmel eş

    Bir yerlerde bütün ihtiyaçlarınıza, arzularınıza ve fantezilerinize cevap verecek biri var!

    Hiç kimse mükemmel değil ve birlikte olduğumuz kişiyi bu fantezilerimizde yaşayan kişiyle karşılaştırdığımızda hayal kırıklığı yaşamaya mahkumuz. Bunun sonucunda eşinizin yanlış kişi olduğuna inanıp, hiç emek harcamadan ilişkiyi sonlandırmanız mümkün. Aslında ihtiyacımız olan mükemmel bir eş değil, iyi bir eş. Eşinizde mutlaka olmasını istediğiniz en önemli özellikleri bulduktan sonra, geri kalanı anlaşmaya kalmış.

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