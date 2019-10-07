Dünyadaki geleneksel düğün kıyafetleri

Beyaz gelinlik ilk defa 19. yüzyılda Kraliçe Victoria tarafından giyildi. İlk beyaz gelinlik giyen kişi ünvanını alması ile beyaz gelinlik dünyada popüler oldu. Dünyadaki pek çok kişi günümüzdeki gelin ve damatlıkları tercih etse de, geneksel kıyafetlerini de unutmayanlar mevcut.

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