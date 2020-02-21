Erkekte sperm olmaması nasıl tedavi edilir?

Erkek kısırlık tedavisi esnasında başvurulan yöntemlerden biri de Mikro Tese ameliyatı. Spermi bulunmayan erkeklere uygulanan bu işlem nasıl yapılır? Tedaviye nasıl karar verilir? Azospermi tedavisi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

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Erkek infertilitesinde Mikro Tese tedavisinin yeri

Tüm erkeklerin %1’inde görülen azospermi yani semen analizinde sperme rastlanmaması durumu, erkek infertilitesi hastalarının %15’inde görülmektedir. Semen analizinde sperme rastlanmaması tek seferde azospermi teşhisi konulmasını sağlamaz, en az dört hafta sonra yeniden test yapılarak ilk sonucun sağlamasının yapılması gerekir. Bu sayede semende az sayıda sperm bulunması anlamına gelen ve cerrahi müdahale olmaksızın sperm elde edilebilen oligospermi ile karıştırılmasına engel olunur.

 

Mikro Tese tedavisi nedir?

Mikro Tese, azospermi vakalarında başvurulan ve cerrahi bir işlemle testislerde sperm arama yöntemidir. Ameliyathane ortamında gerçekleşen, hastaya anestezi verilen cerrahi bir işlem olduğu için aynı zamanda son başvurulan yöntemdir.

 

Burada azospermi teşhisinin tanımlanması da çok önemlidir. Azosperminin iki farklı türü vardır:

  • Testiste sperm yapım yokluğuna bağlı azospermi (tıkayıcı olmayan)
  • Sperm kanallarındaki tıkanıklığa bağlı azospermi (tıkayıcı)

 

Testiste sperm yapım yokluğuna bağlı azospermide Mikro Tese tek seçenektir ancak sperm kanallarında tıkanıklığa bağlı azospermi durumunda altında yatan neden bulunduğu takdirde öncelikli bir tedavi uygulanabilir. Örneğin tıkanıklığın nedeni varikosel ise, öncelik varikosel ameliyatının gerçekleşmesi ve 3 ay sonunda yeniden semen analizi yapılmasıdır. Tıkayıcı olan azospermilerde, sperm elde etme oranı neredeyse %100 civarında olup, cerrahi sırasında saptanabilmektedir. Tıkayıcı olmayan azospermilerde ise, sperm çıkma oranı genellikle %50-55 civarında olabilmektedir.

 

Mikro Tese tedavisi öncesi ve sonrasında neler yapılmalıdır?

Hastaneye yatış gerektirmeyen bu işlemin öncesinde doktorun verdiği perhize uyulmalı, sigara ve alkolden uzak durulmalı ve eğer kullanılıyorsa kan sulandırıcı ilaçlar en az üç gün önceden kesilmelidir. İşlemin yapılmasından 6 saat önce yeme-içme kesilmelidir.

 

Mikro Tese ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

İşlem sonrasında 2-3 saat gözetim altında kalan hasta aynı gün içinde araç kullanmamalı, 48 sonunda pansuman yaptırmalı, ilk üç gün duştan kaçınmalı ve ilk 10 gün ağır işlerden ve cinsel aktiviteden uzak durmalıdır.

 

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Mikro Tese tedavisi nasıl uygulanır?

Testislerde açılan çok küçük bir kesiyle sperm üreten kanallar incelenir ve uygun bulunan dokular toplanarak laboratuvar ortamında, dokuların içindeki canlı sperm hücreleri ayrıştırılır.  Bu cerrahi işlem sırasında mikroskop kullanılır ve testislerde sperm üreten kanallar mikroskop yardımıyla büyütülerek net şekilde görülür. Sperm üreten kanallar daha geniş göründüğü için spermler kolaylıkla ayırt edilir. Bu sperm hücreleri testis içi dokularda bulunan ana dokular oldukları için kuyrukları yoktur ve dolayısıyla hareket kabiliyetleri yoktur.  Bu şekilde sadece ana hücre gövdesi elde edilen sperm hücresinin, hareket kabiliyeti yoksa da aslında hücresel içerik olarak tam bir sperm hücresidir. Yani bunlar hareket edemeseler de gerçek sperm olarak kullanılabilirler. Bu spermler aynı gün toplanan yumurtaları döllemek üzere işleme tabii tutulurlar.

 

Mikro Tese ile sperm elde edilememesi durumunda ne yapılmalıdır?

Mikro Tese işleminde elde edilen dokular patolojik olarak değerlendirilmelidir, patoloji sonuçlarına göre öncül hücrelere rastlanırsa işlem yeniden tekrarlanabilir.

 

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Referanslar:

“Microsurgical Testicular Sperm Extraction – Tese – Tesa”. University of Utah. Şuradan alındı: https://healthcare.utah.edu/fertility/treatments/tese.php

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