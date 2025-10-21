Günlük burç yorumları: 22 Ekim 2025 Çarşamba

Bu Yeni Ay "normal" bir Yeni Ay olsa da, ilişkilerimizi yeniden dengelemek ve partnerlerimizi rakip değil, takım arkadaşı olarak görmeyi fark etmek için güçlü bir zamandır. Bu güçlü Terazi enerjisiyle, hayatımızda değerli değişiklikler yapma şansına sahibiz. Başkalarıyla barışmayı ve yaşamımızda bir düzen ve denge duygusu oluşturmayı öğreniyoruz. Barış ve uyum hedefimizdir, ancak bu süreçte bağlılık ve çaba gerektiren hassas bir dengeleme söz konusudur. Bu Yeni Ay, özellikle ilişkilerimizde, hayatımıza taze ve yaratıcı bir enerji getiriyor. Yakın kişisel ilişkilerimizi dengelemek bu döngüde acil bir arzu haline geliyor. Bu Yeni Ay Jüpiter ve Plüton ile kare açı yaptığı için, abartı ve aşırılıklara dikkat etmemiz gerekir. Yine de yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Hedeflerimize daha çabuk ulaşmak için fazla ileriye ya da yükseğe nişan almak fayda sağlamaz. Ay, saat daha sonra Akrep burcuna geçiyor. Ay'ın öğleden sonra Plüton ile kare açı yaptığı sırada korkular ve kırgınlıklarla uğraşabiliriz, ancak Akrep Ay'ı araştırma yapmak, incelemek ve konuların özüne inmek için uygundur.