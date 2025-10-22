Karadeniz’in saklı aynası: Rutav Gölü

Artvin'in \u015eav\u015fat il\u00e7esindeki Rutav G\u00f6l\u00fc, g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda adeta bir insan g\u00f6z\u00fcn\u00fc and\u0131r\u0131yor. \u00dcst taraf\u0131nda bulunan a\u011fa\u00e7lar da bir ka\u015f gibi g\u00f6l\u00fc \u00e7evrelerken, Rutav G\u00f6l\u00fc g\u00f6renleri bu haliyle kendine hayran b\u0131rak\u0131yor.. Artvin'in 'Sakin \u015eehir' (Cittaslow) \u00fcnvanl\u0131 \u015eav\u015fat il\u00e7esi, sonbahar\u0131n t\u00fcm renklerini bar\u0131nd\u0131ran do\u011fas\u0131yla ziyaret\u00e7ilerini adeta b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor. . \u0130l\u00e7eye 25 kilometre mesafede bulunan Rutav G\u00f6l\u00fc, sar\u0131n\u0131n, k\u0131rm\u0131z\u0131n\u0131n ve kahverenginin tonlar\u0131n\u0131n suya yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 manzaras\u0131yla ilgi \u00e7ekiyor. . Ayr\u0131ca g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda da\u011f\u0131n yamac\u0131nda adeta bir insan g\u00f6z\u00fcn\u00fc and\u0131ran g\u00f6l\u00fcn \u00fcst taraf\u0131nda bulunan a\u011fa\u00e7lar da bir ka\u015f gibi Rutav G\u00f6l\u00fc'n\u00fc \u00e7evreliyor. . Rutav G\u00f6l\u00fc g\u00f6ze benzeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ile \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor.. K\u00fc\u00e7\u00fck bir g\u00f6l olmas\u0131na ra\u011fmen \u00e7evresindeki zengin bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fcyle do\u011faseverleri cezbeden Rutav G\u00f6l\u00fc, kartpostallar\u0131 aratmayan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle b\u00f6lge turizmine de katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA ve \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. .
YORUMLAR