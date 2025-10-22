Karadeniz’in saklı aynası: Rutav Gölü

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü, gökyüzünden bakıldığında adeta bir insan gözünü andırıyor. Üst tarafında bulunan ağaçlar da bir kaş gibi gölü çevrelerken, Rutav Gölü görenleri bu haliyle kendine hayran bırakıyor.