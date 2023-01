Ergenleri pornodan nasıl korumalı?

Çoğu insan bunu itiraf etmekten kaçınsa da porno izlemek oldukça yaygın bir davranıştır ve cinselliklerini yeni yeni keşfeden, teknolojiye oldukça hakim olan ergenlik çağındaki çocukların buna maruz kalmadığını düşünmek, bazı şeyleri yok saymak olabilir.

Teknolojinin insan olmanın ne anlama geldiğini hızla değiştirdiği ve insan deneyiminin hemen hemen tüm yönlerini derinden etkilediği bu çağda doğan ve teknolojiyi ebeveynlerinden daha iyi kullanabilen bu yeni ergen neslin internetin sonsuzluğunda cinselliğe karşı nasıl bir bakış açısı geliştirdiğini bilmekse pek kolay değil. Gelişen teknolojiyle alışılmıştan da farklı bir hal alan erotik içeriklerin cinsel hayata bakış açısını nasıl değiştireceği ise tam bir muamma. Sanal gerçeklik kavramının hayatımıza girmesiyle yakın bir gelecekte tam olarak neyle karşılaşabileceğimizden emin olmamak, tam olarak gelişmiş bir kontrol mekanizmasına sahip olmayan bu yeni nesli daha da korunması gereken bir hale sokuyor.

Çoğu ebeveyn, cihazlarda geçirilen süreyi sınırlamanın çocuklar için bazı etkileri azalttığının farkında olsa da, insan beyninin 20'li yaşların ortalarından sonlarına kadar gelişmeye devam ettiği daha az bilinir. Aslında, çocukluktan sonra nörolojik savunmasızlığın en hassas olduğu dönem ergenliktir. Bunu, birçok ergenin ilk kez 13 yaş civarında pornoya maruz kalması olasılığıyla birleştirdiğimizde ise önümüze çok daha büyük sorunlar çıkabiliyor. Gelişmekte olan beyinleri pornografiden tamamen uzaklaştırmak mümkün veya doğru olmasa da onları korumak için alabileceğiniz bazı önlemler mevcut.

Ergenler pornografiden nasıl etkilenir?

Pornografinin gücü, "normalüstü uyaranlar" sunması gerçeğinde yatmaktadır. Özetle, bu, evrimsel olarak zorlayıcı bulmaya programlandığımız ancak doğanın kendisinin sağlayabileceğini aşan bir düzeyde uyarım sunduğu anlamına gelir. Araştırmalar, sanal gerçeklik pornosunun, bilgisayar ekranında izlemek yerine porno sahnesine katılma hissinin artması nedeniyle 2D pornodan önemli ölçüde daha ilgi çekici olarak deneyimlendiğini gösteriyor. Bu teknoloji daha geniş çapta kullanılabilir hale geldikçe, yalnızca artan gücü nedeniyle 2D pornodan daha fazla ilgi çekebilir.

Ebeveynler için ipuçları:

1- Çocuğunuzla ilişkinizi geliştirin

2D porno üzerine yapılan araştırmalar, sürekli olarak, ebeveynleriyle daha güçlü ilişkileri olan ergenlerin pornoyu aşırı kullanmaya veya can sıkıntısı, depresyon veya kaygı gibi rahatsız edici duygularla başa çıkmak için pornoya güvenmeye daha az eğilimli olduklarını göstermektedir. Ayrıca, yaşamları spor veya diğer ilgi alanları gibi tatmin edici etkinliklerle yapılandırılmış ergenlerin daha az sağlıklı eğlencelerle uğraşmak için daha az zamanları vardır.

2- Pornoya ulaşabileceklerini kabul edin

Ergen bir çocuğun pornoya maruz kalmayı önleme çabaları, ergeninizin hayatındaki arkadaşlarının, büyük kardeşlerinin veya başka kişilerin erişim sağlaması nedeniyle geri tepebilir. Ek olarak, pornoyu yasaklamak, istemeden gencin "yasak meyve" konusunda daha fazla merak etmesine neden olabilir. Son olarak, yasak faaliyetlerde bulunmak, davranışla ilişkili utancı artırabilir ve bu da yetişkinlikte porno ve cinsellikle ilgili daha büyük zorlukları tetikleyebilir.

3- Gerçeklik algısını koruyun

En önemlisi, ergen çocuğunuzu insan mahremiyetinin porno tarafından tasvir edilenden ne kadar farklı olduğu konusunda eğitin. Çocuğunuzla cinselliği tartışmak ne kadar zor olsa da, bu, pornoyu çoğu insanın yatak odasındaki mahremiyetin gerçekliği olarak değil de sansasyonel olarak anlamak için bir bağlam yaratmak için tek fırsatları olabilir. İnsan cinsel temasının şefkat, saygı, rıza ve karşılıklı keyif içerdiğini açıklayın. Onlara, pornonun, insanların her zaman gerçekte yaşamak istemedikleri fantezileri gösterdiğini öğretin.

Özetle, pornografideki gelişmeler, herkesi büyük bir sosyal deneyin parçası haline getiriyor. Tarihin hiçbir döneminde toplum, gelişen teknolojiden bugün olduğu kadar hızlı ve dramatik bir şekilde etkilenmemiştir. Bu güçlü araçları dikkatli ve sorumlu bir şekilde kullanmamız, seks teknolojisini insan yakınlığını azaltmak yerine geliştirmek için başarıyla kullanmamıza yardımcı olacaktır.

