Epizyosuz doğum için ne yapmak gerekir? Kesisiz normal doğum için ne yapmalı?

Vajinal doğum sırasında “Epizyotomi yaptırmak istemiyorum bunu önlemek için neler yapmam gerekir?” sorusunu soruyorsanız epizyosuz doğum için yapmanız gerekenleri sıraladık!

Epizyosuz doğum için ne yapmak gerekir? Kesisiz normal doğum için ne yapmalı?
Hamilelik
Giriş: 08 Ocak 2025 12:05
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Yapılan araştırmalara göre epizyotomiye ihtiyaç duyma şansınızı azaltmak mümkündür. İşte hamilelik ve doğum sırasında yapabileceğiniz bazı şeyler:


Epizyotomiye ihtiyaç duymamak için hamilelik sırasında yapmanız gerekenler:

Perine masajı yapın

Daha önce vajinal doğum yapmadıysanız, haftada bir veya iki kez perine masajı yapmanın epizyotomiye ihtiyaç duyma riskinizi azaltabileceğine dair çalışmalar var. Daha önce bu şekilde bebeğiniz olsa bile, masaj doğumdan sonra rahatsızlığınızı azaltmaya yardımcı olabilir.


Suda doğum alternatifini düşünün

Suda doğum yapmayı düşünmek de iyi bir alternatif olabilir. Çalışmalar, suda doğum yapanların epizyotomi yaptırma olasılığının, suda doğum yapmayanlara göre daha düşük olabileceğini göstermektedir.


Kendinize bakım verin

Genel olarak, hamileliğiniz sırasında kendinize ne kadar çok bakarsanız, doğum için formda ve hazır olma olasılığınız o kadar artar. Ayrıca bebeğiniz doğduktan sonra daha çabuk iyileşirsiniz. Sağlıklı beslenmek ve aktif olmak özellikle de pelvik taban egzersizleri çok önemlidir.


Epizyotomi hakkında bilmeniz gerekenler
Epizyotomi hakkında bilmeniz gerekenler

Epizyotomiye ihtiyaç duymamak için doğumun erken evrelerinde yapmanız gerekenler:

Doğumun erken evrelerinde hızınızı ayarlayın ve mümkün olduğunca evde kalın. Yediğinizden ve bol bol dinlendiğinizden emin olun. Yorgunluk, müdahaleye ihtiyaç duyma olasılığınızı artırır. İlk kez anne oluyorsanız dinlenmeye ve rahatlamaya özellikle dikkat edin çünkü doğumunuz muhtemelen daha uzun sürecektir.


Epizyotomiye ihtiyaç duymamak için doğumda yapmanız gerekenler

Aktif doğumda, destek almak sizi daha rahatlatır bu da daha kolay doğum yapma şansınızı artırır. Çoğu epizyotomi, bir doktorun bebeğinizin doğmasına yardımcı olmak için aletler kullanması gerektiğinde gerçekleştirilir. Bu nedenle kendinizi rahatlatmanın ve doğuma odaklanmanın yollarını arayın.


Hissettiklerinizle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, sormaktan çekinmeyin. Doktorunuz, ebeniz ihtiyaç duyduğunuz tüm açıklamalar veya cesaretlendirmeler konusunda size yardımcı olacaktır. Ne zaman ıkınmanız ve ne zaman hızlı hızlı nefes almanız gerektiği konusunda size rehberlik edebilir.


Bazı kadınlar nereye ıkınacaklarını veya nasıl ıkınacaklarını bilmekte zorluk çekerler. Ebeniz bu konuda size yardımcı olabilir. Büyük bir kaka yapıyormuşsunuz gibi, popoya doğru ıkınmanızı tavsiye edebilir. Bu noktada bedeninizi dinlemek de oldukça önemlidir.


Dik pozisyonda kalmaya çalışın ve yer çekiminin yardımcı olmasına izin verin. Sırt üstü yatmaktan farklı bir pozisyon seçmek, örneğin dört ayak üzerinde diz çökmek veya yan yatmak, epizyotomiye ihtiyaç duymadan doğum yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak bazı derin çömelme pozisyonları yırtılma olasılığını artırabilir.


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Referanslar

Helen Brooks. “I don't want to have an episiotomy when I give birth. Is there anything I can do to avoid one?”. Şuradan alındı: https://www.babycentre.co.uk/x25019119/i-dont-want-to-have-an-episiotomy-when-i-give-birth-is-there-anything-i-can-do-to-avoid-one


Epizyotomi gerekli mi?
Epizyotomi gerekli mi?


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