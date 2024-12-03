Engelsiz sanat

Laurel Lawson and Alice Sheppard, tekerlekli sandalye ile ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren iki sanat\u00e7\u0131. . Dans yetenekleri fiziksel dezavantajlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7en iki isim, tekerlekli sandalyenin de dahil oldu\u011fu bir koreografi geli\u015ftirmi\u015f. . Kinetic Light Dance adl\u0131 projede dans\u00e7\u0131lar Michael Maag, Laurel Lawson and Alice Sheppard 2016 y\u0131l\u0131ndan beri sahne al\u0131yor. Projede kullan\u0131lan rampalar mimarlar taraf\u0131ndan tasarland\u0131. Dans\u00e7\u0131lar\u0131n y\u0131llar s\u00fcren koreografi e\u011fitimleri sonucunda ortaya e\u015fsiz bir i\u015f birli\u011fi \u00e7\u0131kt\u0131.\n . G\u00f6steri, engellerin sadece birer farkl\u0131l\u0131k oldu\u011funu en g\u00fczel \u015fekilde ortaya koyuyor. . Azmin, estetik ve bedensel ifadenin farkl\u0131 bir bi\u00e7imi, sahnede iki dans\u00e7\u0131 ve iki tekerlekli sandalye ile sanata d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. . Foto\u011fraflar: Cheryl Tsushima, Jay Newman.
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