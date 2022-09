Emzirme ve depresyon arasındaki bağlantı

Birçok yeni anne, emzirirken bebekleriyle derin bir bağ hisseder. Çoğu için bu deneyim, çocuklarıyla bağ kurmalarını sağlar ve sıcak, rahatlatıcı duygular uyandırır. Bununla birlikte, bazı anneler bebeklerini emzirmekten tam olarak hoşlanmazlar. Nitekim bazı kadınlarda emzirme çeşitli nedenlerle depresyon ve anksiyeteye neden olabilir.

Yeni anneler neredeyse sürekli düşük ruh halleri yaşadığında, doğum sonrası depresyona işaret edebilir. Ancak sadece bir beslenme seansından sonra ortaya çıkan bu olumsuz duygular başka bir duruma da işaret edebilir. Bilim adamları, disforik süt ejeksiyon refleksi (D-MER) olarak adlandırılan bir şeyin suçlu olabileceğine inanıyor.

Bu nispeten bilinmeyen durum, annelerin emzirme sırasında ya da sonrasında yoğun depresyon dalgaları hissetmelerine neden olur. Birçok kadın neden böyle hissettiklerini anlamıyor ve hatta kendilerini suçlayabiliyor. Durum yaygın olarak bilinmediğinden ya da araştırılmadığından, bazı yeni anneler deneyimlerinde kendilerini izole edebilir ve yalnız hissedebilirler.

Bununla birlikte, yapılan bir çalışma; emziren kadınların %9'una kadarının bir noktada D-MER yaşadığını ortaya koydu. Şu anda bilim adamları, bazı kadınların bu durumu neden geliştirdiğini ve nasıl tedavi edileceğini araştırmaya başladılar.

Disforik süt enjeksiyon refleksi (D-MER) nedir?

Disforik süt enjeksiyon refleksi, emzirme sırasında ani bir müdahaleci düşünce akışına ve ağır duygulara neden olur. Genellikle süt akmaya başladığında ortaya çıkar ve birkaç dakika sürebilir.

Bazı kadınları, emzirmeye karşı psikolojik bir tepki olduğuna inanarak bu duyguları reddedebilir. Ancak uzmanlar, D-MER'in dalgalanan hormonların neden olduğu fizyolojik bir yanıttan kaynaklandığını keşfettiler. Bu nedenle, bu durumu yaşayan kadınlar, bunun sadece kafalarında olmadığını bilerek kendilerini daha iyi hissedebilirler.

D-MER'in ortak belirtileri

Semptomlar kişiden kişiye değişebilir, ancak D-MER genellikle yoğun olumsuz duygulara neden olur. Disforik süt enjeksiyon refleksinin en yaygın belirtileri şunlardır:

depresyon

kızgınlık

endişe

umutsuzluk

paranoya ya da panik duyguları

kendinden nefret etme ya da eleştiri

korku duygusu

intihar düşünceleri

Kadınlar, hafif ila yoğun olarak değişen bu semptomların tümünü ya da sadece birkaçını yaşayabilir. Emziren annelerin çoğu, beslendikten kısa bir süre sonra ve takip eden dakikalarda onları fark edecektir. Hafif veya orta şiddette semptomlar yaşayan bazı kadınlar emzirmeye sorunsuz bir şekilde devam edebilir. Bununla birlikte, daha şiddetli semptomları olan anneler, emzirmek yerine farklı olumsuz duygulara sahip olabilirler.

D-MER, doğum sonrası depresyon ile aynı semptomları taklit ettiğinden, bazı kadınların kafası karışabilir. Bununla birlikte, farkı söylemenin birincil yolu, semptomların zamanlamasını içerir. D-MER, yalnızca emzirme sırasında ya da hemen sonrasında ortaya çıkarsa suçlu olabilir. Bununla birlikte, çoğu anne, birkaç dakikalık beslenmeden sonra semptomlarından kurtulur.

Doğum sonrası depresyonda duygular kalıcıdır ve sadece emzirme sırasında değil, günlük işleyişi etkileyebilir. Annelerin kendilerine ve bebeklerine yeterince bakmalarını engelleyebilir. D-MER, depresyon gibi olumsuz duyguların seline neden olur, ancak duygular genellikle dağılır.

Ne yazık ki, bazı kadınlar her iki durumu da aynı anda yaşayabilir. Doktorlar doğum sonrası depresyon için anti-depresanlar veya anti-anksiyete ilaçları yazabilir. Gevşeme veya yoga gibi terapi ve kişisel bakım teknikleri önerebilirler. İki haftadan uzun süredir semptomlar yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuzla danışın Sizin için çalışan bir tedavi planı formüle etmenize yardımcı olabilirler.

D-MER emzirme sırasında neden depresyona neden olur?

Disforik süt enjeksiyon refleksi emzirme sırasındaki fizyolojik tepkiler nedeniyle depresyona neden olabilir. Uzmanlar neden olduğundan emin değilken, D-MER'in dopamin seviyelerindeki ani düşüş nedeniyle oluştuğunu öne sürüyorlar.

Diğer bilim insanları, bunun süt çıkışı sırasında salınan yüksek oksitosin seviyeleri nedeniyle olduğuna inanıyor. Bu, savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebilir. Kadınların yoğun bir depresyon ve kaygı kombinasyonu hissetmesine neden olabilir. Stres veya travma bazı kadınlarda bu semptomları şiddetlendirebilir.

D-MER tedavileri

Ne yazık ki, D-MER resmi bir teşhis olmadığından, durumu tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. Doğum sonrası depresyona benzemektedir. Bununla birlikte, birçok kadın kendi kendine bakım tekniklerinin semptom şiddetini hafiflettiğini ya da azalttığını bulmuştur.

Ayrıca, durumu basitçe bilmek, deneyimi çevreleyen kaygıyı hafifletmeye yardımcı olur. Fizyolojik bir tepkinin duyguları tetiklediğini anladığınızda, o kadar korkutucu görünmüyor. Doktorlar, semptomları yönetmeye ve emzirmeyi daha rahat hale getirmeye yardımcı olacak gevşeme teknikleri önermektedir.

Emzirme depresyonunu azaltmak için öz bakım egzersizleri:

emzirirken sakinleştirici müzik çalmak

bol su içmek ve en sevdiğiniz atıştırmalıkları elinizin altında bulundurmak

kafein alımını azaltmak

gerginliği azaltmak için boynunuza ve omuzlarınıza bir ısıtma yastığı yerleştirmek

sıcak bir banyo yapmak

farkındalık, meditasyon veya yoga yapmak

kaygıyı azaltmak için derin nefes egzersizleri yapmak

bebeğinizle ten tene temas

semptomlar hakkında konuşabileceğiniz birilerinin yanınızda olması

Kaynak: Kristen Lawrence. "Science Explains the Connection Between Breastfeeding and Depression". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/breastfeeding-depression-connection/. (27.08.2022).