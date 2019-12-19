Elon Musk’ın yeni projesi otizm ve şizofreniye çözüm olabilir mi?

Elon Musk nöroteknolojik araçlarla beynin yapısını değiştirebilmeyi hedefliyor

Çılgın projeleriyle dünya gündemini sürekli sarsan Elon Musk, şimdi de beyin içerisine yerleştirilecek çiplerle beynimizin internete bağlanabileceğini ve bu yöntemin beynin yapısıyla ilgili gelişen otizm ve şizofreni de dâhil birçok özel durumu iyileştirmek için kullanılabileceğini söylüyor.

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Elon Musk, Temmuz 2019’da yaptığı bir duyuruda kendi kuruluşu olan Neuralink nöroteknoloji girişiminin insan beynine implantasyonlar yapmaya başlayacağını duyurmuştu. 2016 yılında 100 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan şirket, beyin implantı çalışmalarını önümüzdeki yıl duyurmayı planlıyor.

 

Musk’ın ifadelerine göre beyin içerisine yerleştirilecek yaklaşık 4 mm boyundaki çipler, nöronları uyarabilecek minik elektrot uzantılarına sahip ve lazerle yapılan göz ameliyatı kadar kolay bir işlemle yerleştirilebilecek. Bu çipler sayesinde beyin doğrudan bir bilgisayar sistemine, hatta internete bağlanabilecek. Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bir laboratuvarda çalışan nörobilim uzmanlarının projenin insanlar üzerinde denenecek kısmını 2020 yılının sonuna doğru tamamlaması planlanıyor.

 

Beyin hücrelerini uyarabilecek çiplerle geliştirilen sistemin Alzheimer, Parkinson, şizofreni ve hatta otizm gibi durumları iyileştirmede kullanılabileceğini iddia ediliyor. Üretilen çipkerin hücreleri uyarabilen mevcut elektrotlardan 1000 kat daha güçlü olacağını ifade eden Musk, ilerleyen yaşla birlikte beyinde meydana gelen hasarların da önlenebileceği görüşünde.

 

“Yapay zekayı yenemiyorsanız, ona katılmak durumundasınız” diyen Elon Musk, akıllı telefon ve akıllı saat gibi teknolojilerin halihazırda bizi ‘sayborglaştırdığını’ iddia ediyor, ancak ona göre tek sorun, bu aletlerle beynimiz arasındaki (bant genişliği olarak ifade ettiği) ilişkinin çok zayıf ve yavaş olması. Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çalışmalarındaki gelişmelerin bu sorunu ortadan kaldırması bekleniyor.

 

Öte yandan, bir hastalık olarak değil farklılık olarak görülen otizmin iyileştirilebileceği iddiaları da otizm dernekleri tarafından eleştiriliyor. Makinelerle zihinsel iletişim kurulabileceği fikri ise ABD’nin ‘zihin gücüyle kontrol edilen insansız hava araçları’ gibi teknolojileri geliştirme çabalarına öncülük ediyor ve aynı zamanda hem askeri, hem de sosyo-kültürel endişeleri beraberinde getiriyor.

 

YAPAY ZEKÂ İNSAN IRKININ SON BAŞARISI OLABİLİR! İnsanlığın konfor düzeyini artır... ELON MUSK KİMDİR? Çeşitli uzay projeleri ve girişi...

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