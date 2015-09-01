Sadri Alışık ve Ayhan Işık'ın Kadıköy'de kartopu oynadıkları gün. Yıl 1964.
Ayhan Işık: İşimiz dışında da çok zaman beraber oluruz. Hanımlarımız da birbirlerini tanır, görüşürler. En büyük zevkim Sadri’yi tavlada mars etmektir.
Sadri Alışık: Genellikle filmlerde de tavla konusunda da onunla çatışıyoruz. Filmlerde jön olduğu için o beni alt ediyor ama hıncımı tavlada alıyorum. Çünkü tavlada, kamera karşısında olduğu kadar usta bir oyuncu değil Ayhan….
Adamın gözlerı yetrCevapla
Usta oyuncuyu hala izlerım mekanı cennet olsunCevapla
Kadır inanır başarılı bir usta her haliyleCevapla