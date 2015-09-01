Sadri Alışık ve Ayhan Işık'ın Kadıköy'de kartopu oynadıkları gün. Yıl 1964.





Ayhan Işık: İşimiz dışında da çok zaman beraber oluruz. Hanımlarımız da birbirlerini tanır, görüşürler. En büyük zevkim Sadri’yi tavlada mars etmektir.





Sadri Alışık: Genellikle filmlerde de tavla konusunda da onunla çatışıyoruz. Filmlerde jön olduğu için o beni alt ediyor ama hıncımı tavlada alıyorum. Çünkü tavlada, kamera karşısında olduğu kadar usta bir oyuncu değil Ayhan….