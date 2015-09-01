Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları

60 ve 70’li yılların dergi sayfaları popüler tarih müzesi gibi. Sizin için bir derleme yaptık.

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    Ajda Pekkan ve Zeki Müren 1977 yılının falına bakıyorlar.

    Not: Görseller ve bilgiler Dipsahaf'tan Volkan Özboz'un arşivinden alınmıştır.
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    Sadri Alışık ve Ayhan Işık'ın Kadıköy'de kartopu oynadıkları gün. Yıl 1964. 

    Ayhan Işık: İşimiz dışında da çok zaman beraber oluruz. Hanımlarımız da birbirlerini tanır, görüşürler. En büyük zevkim Sadri’yi tavlada mars etmektir.

    Sadri Alışık: Genellikle filmlerde de tavla konusunda da onunla çatışıyoruz. Filmlerde jön olduğu için o beni alt ediyor ama hıncımı tavlada alıyorum. Çünkü tavlada, kamera karşısında olduğu kadar usta bir oyuncu değil Ayhan….

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    60 ve 70’li yılların dergi sayfaları popüler tarih müzesi gibi. Yukarıdaki resimde Ajda Pekkan ve sokakta bulup beslediği köpeği "cesur"u görüyorsunuz.

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