Dyson airwrap kullananlar ne diyor?

Ürün hakkında almayı düşünenler için faydam olsun diyerek yorum yapıyorum.

Saç özelligi: kısa, boyalı, dalgalı, hacimli saçlar, saç teli için ince veya kalın diyemeyeceğim...

Üründen beklentim: Parlak, bakımlı durması, saçı yıpratmaması, kuaför fönü veya maşası olmasa bile şekilli düzgün saçlar

Ürünün yorumlarını okudum, araştırdım uzunca bir süre. birçok kişi bakımlı görünüyor saçlar, çok keskin bir kuaför işlemi gibi görünmüyor ama iyi vs vs yazmış. dedim ki tamam bana uyar.

Ürün geldi bir deneme yaptım. 15 dakikaya gerçekten çok güzel bir saç çıkardım. önce sıcak, sonra soğuk vs vs (el becerim iyidir.) abartmıyorum oturma odasından banyoya gidene kadar saçlarım söndü. ( bu arada havası çok kuru bir yerde yaşıyorum) öyle böyle bir sönmek değil. ve bütün saçlarım kafama yapıştı. saçlarım hacimli ancak sık değil. bütün saçlar kafama yapışınca minnoş bir kedi yavrusu gibi kalakaldım. saçı yaparken de sıcaklıkla saç derimi kavurdugunu hissettim. fazla gürültülü bir alet bir de bence. açıkçası o saçı görünce, ben 20 bin lira buna mı verdim diyorsunuz. performansı fiyatının çok altında. Ha işte sönmemesi için önce köpük sürün sonra sprey şu bu diyenler için o kadar ürün kullanacaksak ne anladım dysondan. Yıpratma konusunu bilmiyorum çünkü sadece bir kere kullandım, işime yaramayacağını anladığım için hemen iade ettim. (yetkili internet sitesinden almıştım). Dysonla kısa maceramız bu şekilde oldu.