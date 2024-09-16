Dyson airwrap kullananlar ne diyor?

Saç şekillendirici arayanların Dyson airwrap ürünlerine baktığını biliyoruz. Peki, Dyson airwrap kullanışlı mı? İşte Dyson airwrap kullanıcı yorumları...

Güzellik
Giriş: 16 Eylül 2024 14:49 Güncelleme: 16 Eylül 2024 15:05
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  • Kendime yaptığım harika bir yatırım. Çok çok kullanışlı. Gür saç yapıma karşı resmen zamanımı kullanımımı kolaylaştırıyor. Üstüne de ismimi yazdırdım daha ne olsun?

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  • Harika. Tek kelimeyle yani o kadar iyi bir ürün ki birçok markanın saç şekillendirme için olan ürünlerini kullandım ve hiçbirinden de bu kadar memnun kalmamıştım. Parasına değer mi diye almadan tabii ki de düşünebilirsiniz ama gerçekten değiyor. Kuaföre gitmenize bile gerek kalmaz kendiniz bu ürünle rahatlıkla istediğiniz saç stilini yapabilirsiniz. Zaten uygulaması da var ordan bakıp öğrendim bende kuaföre param gitmiyor artık almayı düşünürseniz kesinlikle tavsiye ederim.

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  • Öncelikle saç tipim ince telli ve dalgalı. Ürünü bir hevesle heyecanla aldım. Zamanında sorunsuz ulaştı teşekkür ediyorum satıcıya. Fakat hiçbir şekilde bukleler durmuyor saçta, yarım saatte düşüyor saçım hem ıslakken denedim hem de kuruyken... Şekillendirici de sürdüm, köpükle de denedim, en son sprey de sıktım ama yok, kalıcılığı yok. Evden çıkmadan saçlar bozulmuş oluyor. Diğer başlıklar da işe yaramıyor. Saçta düzlük sağlanmıyor en başta, fön etkisi diyorsunuz o da yok. Verilen paraya yazık bence. Memnun kalanları tebrik ediyorum.

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  • Asla kalıcı değil. Zaten yapılı yapılı duran bi saç değil uçlarında doğal bi dalga olsun istiyorum ama onu bile yapamıyor. Daha yaparken bozuluyor saç. Köpükle de denedim spreyle de denedim hiçbir şekilde olmuyor. Saçınızın elektriğini almaktan başka hiçbir işinize yaramaz.

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  • Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum, ince telli çabuk yağlanan kolay sönen bir saça sahibim.B ürün saçını kendi yapmayan/ yapamayan insanlar için çok ideal ama ben oturup maşa yapabiliyorum diyorsanız size o etkiyi vermeyebilir. Saça uygulanınca kuaför yapmış ama hafif bozulmuş gibi etki bırakıyor. Uygulaması çok pratik, kullanımı kolay. Kurutma başlığı çok hızlı kurutuyor, fön başlıkları da kuaför performansı vermese de başarılı. Evde kendiniz saç yapabiliyorsanız fön maşa vs almaya değmez ancak ben zaten fön maşa ile uğraşamam derseniz çok pratik.

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  • Ürün hakkında almayı düşünenler için faydam olsun diyerek yorum yapıyorum.

    Saç özelligi: kısa, boyalı, dalgalı, hacimli saçlar, saç teli için ince veya kalın diyemeyeceğim...

    Üründen beklentim: Parlak, bakımlı durması, saçı yıpratmaması, kuaför fönü veya maşası olmasa bile şekilli düzgün saçlar

    Ürünün yorumlarını okudum, araştırdım uzunca bir süre. birçok kişi bakımlı görünüyor saçlar, çok keskin bir kuaför işlemi gibi görünmüyor ama iyi vs vs yazmış. dedim ki tamam bana uyar.

    Ürün geldi bir deneme yaptım. 15 dakikaya gerçekten çok güzel bir saç çıkardım. önce sıcak, sonra soğuk vs vs (el becerim iyidir.) abartmıyorum oturma odasından banyoya gidene kadar saçlarım söndü. ( bu arada havası çok kuru bir yerde yaşıyorum) öyle böyle bir sönmek değil. ve bütün saçlarım kafama yapıştı. saçlarım hacimli ancak sık değil. bütün saçlar kafama yapışınca minnoş bir kedi yavrusu gibi kalakaldım. saçı yaparken de sıcaklıkla saç derimi kavurdugunu hissettim. fazla gürültülü bir alet bir de bence. açıkçası o saçı görünce, ben 20 bin lira buna mı verdim diyorsunuz. performansı fiyatının çok altında. Ha işte sönmemesi için önce köpük sürün sonra sprey şu bu diyenler için o kadar ürün kullanacaksak ne anladım dysondan. Yıpratma konusunu bilmiyorum çünkü sadece bir kere kullandım, işime yaramayacağını anladığım için hemen iade ettim. (yetkili internet sitesinden almıştım). Dysonla kısa maceramız bu şekilde oldu.

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  • Bir yılı aşkın süredir her gün kullanıyorum. eliniz alışmadan tam verim almanız mümkün değil. benim saçlarım kalın telli ve gür, ona rağmen en fazla 10 dakikada istediğim hale getirebiliyorum. normal saçlı kadınlar bununla çok güzel kuaförcülük oynayabilirler. dyson'ın her ürünü gibi bunu da gözüm kapalı öneririm.

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