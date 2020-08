Kürtaj sonrası ilk adet nasıl olur?

Gebeliğin sonlandırılması ya da kürtaj, hangi sebeple uygulanmış olursa olsun medikal olarak her şey yolunda gittiği sürece adet döngüsünü fazla etkilemez. Hamileliğe bağlı değişen hormonal denge ve rahim içerisine uygulanan kürtaj işlemi elbette normal döngünün bir miktar değişmesine neden olabilse de normalde 4-6 hafta içinde adet döngüsünün tekrar başlaması beklenir.

Kürtaj sonrası kanama nasıl olur?

Kürtajdan sonra bir miktar kanama görülmesi normaldir. Bu her zamanki adet kanamasına biraz benzer ancak farklıdır. Rahim içerisinde kalan dokular dışarı atılır ve rahim kendini kısa süre içerisinde yeniler. Kürtaj sonrası kanama 3-5 gün içinde de başlayabilir. Bazı kadınlarda ise kürtajdan sonra müdahaleye bağlı kanama hiç görülmez, bir süre sonra adet kanaması normal bir şekilde başlayabilir.

Kürtajdan sonraki kanama 1-2 hafta kadar devam edebilir, hatta bazı durumlarda durduktan sonra bir miktar daha lekelenme görülebilir. Normal adet kanaması tekrar başlayana kadar görülebilen bu lekelenmeler de normal kabul edilir.

Kürtaj sonrası kanamanın rengi kırmızıdan çok kahverengiye yakın görülebilir. Kanamada bir miktar pıhtı bulunması da rahim içi dokuların atılıyor olması sebebiyle normaldir. Ağır kanama ile birlikte görülmedikleri sürece endişelenecek bir şey yoktur.

Kürtajdan sonraki ilk adet

Kürtaj işleminden sonraki ilk adetin 4-6 hafta içinde başlaması beklenir. Kürtaj olduğunuzda hamileliğinizin ne kadar ilerlemiş olduğu da bir sonraki döngünüzün ne zaman başlayacağını etkiler, çünkü vücudunuzdaki hamilelik hormonlarının bir süre daha etkili olması normaldir. Kürtajdan sonra 8 hafta içinde hala regl olmadıysanız, doktorunuza danışmanız gerekir.

Müdahale sonrasındaki ilk adet kanamanız normalden kısa ya da uzun sürebilir, normalden daha yoğun şekilde de gerçekleşebilir. Bu da rahim içi dokuların temizleniyor olmasıyla alakalı bir durumdur. Bir miktar pıhtılı adet kanaması da normal kabul edilebilir ancak kötü kokulu bir kanamanız olduğunu fark ederseniz, bu bir tür enfeksiyona işaret ediyor olabilir. Vakit kaybetmeden doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Kürtaj olduktan sonraki ilk adetiniz normalden biraz daha sancılı olabilir. Bunun dışında hormonal ve fiziksel değişimlere bağlı olarak şişkinlik, baş ağrısı, memelerde hassasiyet, kas ağrısı, huzursuzluk ve yorgunluk gibi belirtiler de görülebilir.

