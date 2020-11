Düşük riskini azaltmak için yapılabilecekler

Hamileliklerin %15’i düşükle sonuçlanıyor, üstelik her düşük tanımlanamadığı için uzmanlar bu oranın gerçeğin biraz daha altında olabileceğini de ifade ediyor. Hamileliğin erken dönemlerinde görülen düşüklerin birçoğu rasgele kromozomal anormalliklerden kaynaklanır. Ancak ileri yaş, obezite, kronik hastalıklar, tiroid bozuklukları, hipertansiyon gibi durumlar da düşük riskini artıran faktörler arasındadır. Bu basit önlemler sayesinde gebelikte düşük riski azaltılabilir:

1- Ellerinizi yıkayın

Viral hastalıklardan ve bakterilerden korunmak için ellerimizi sık sık yıkamamız gerektiğini daha iyi anladığımız bir salgın sürecinden geçiyoruz. Sadece bulaşıcı virüsler değil, bazı bakteriler de gebelik sağlığını tehdit edebilir. Hasta kişilerden uzak durmak kadar, ellerimizi sık sık yıkamak da sağlıklı bir gebelik için alabileceğimiz ilk önlemler arasındadır.

2- Sigarayı bırakın

Sigaranın birçok sağlık sorununa neden olabildiği bir gerçek. Sigara içen kadınlarda da düşük ve ani bebek ölümü riskleri de önemli oranda artmaktadır.

3- Mutfakta dikkatli olun

Listeria gibi gıda kaynaklı hastalıklar, düşük riskini artırabilir. Hamile kadınlara, az pişmiş etler ve pastörize edilmemiş peynirler gibi en yaygın tehlikeli bakteri kaynakları olan gıdalardan kaçınmaları rutin olarak önerilse de, tek olası kaynak bunlar değildir. Hamile olan veya hamile kalmaya çalışan kadınlar için, güvenli gıda kullanımı normalden daha önemlidir.

Gebelikte gıda kaynaklı hastalıklardan ve düşük riskinden korunmak için:

Çiğ yiyeceklere dokunmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın.

Et, balık ve yumurtaları önerilen sıcaklıkta pişirin.

Artıkları hemen soğutun.

Et ve balığı satın aldıktan sonraki bir ila iki gün içinde kullanın veya dondurun.

Taze ürünleri iyice yıkayın.

4- Kilonuzu kontrol edin

Tıpkı sigara gibi, obezite de birçok sağlık sorununun temel kaynakları arasındadır. Gebelikte obezite ise erken doğum, preeklampsi, gebelik şekeri ve her türlü gebelik kaybı riskini artırır. Özellikle hamile kalmayı planlıyorken kilo kontrolü sağlamak önemlidir, hamilelikte de hekiminizin önerisini dikkate alarak kilonuzu kontrol altında tutmanız önerilir.

5- Doğru beslenin

Yapılan araştırmalar meyve, sebze ve tam tahıl bakımından zengin beslenmenin gebelikte düşük riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

6- Doktorunuzla iletişimde olun

Bir doktorun ya da ebenin gözetiminde olmanız, olası risklere karşı hazırlıklı olmanızı kolaylaştıracaktır. Gebelikteki rutin kontrollerinizi aksatmamaya gayret edin. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız ya da gebelikte özellikle takip edilmesi gereken bir durumunuz varsa, doktor kontrolünde olmanız hayati önem taşır.

7- Cinsel sağlığınıza özen gösterin

Hamilelikte seks başlı başına bebeğe zarar vermez, hatta birçok açıdan sağlıklı kabul edilir. Ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelikte düşük riskini artırabilir. Bu yüzden gerekli testleri yaptırmak ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı önlem almak, hamilelikte önem kazanır.

