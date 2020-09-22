Hamilelikte progesteron kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Progesteron hormonu takviyesi, gebelikte düşük riskine karşı sıklıkla önerilen tedavilerden biri...

Hamilelikte progesteron kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenler
Hamilelik
22 Eylül 2020 Salı

Progesteron hormonu, adet döngülerinin ve doğurganlığın devamını sağlayan önemli hormonlardan biridir. Erkeklerde ve kadınlarda neredeyse eşit miktarda salgılanır ancak kadınlarda, adet döngüsü boyunca yükselip alçalarak gebeliğe hazırlık ve hamileliğin ilerlemesi süreçlerini doğrudan etkiler.


Hamilelikte progesteron hormonu, özellikle ilk üç aylık süreçte önemli bir rol oynar. Yumurtlama evresinden sonra yükselen progesteron seviyeleri, rahim duvarının embriyonun tutunabileceği şekilde gelişmesini sağlar. Aynı zamanda rahimdeki kan damarlarının embriyoyu beslemek için yeterince genişlemesini de destekler. Hamilelikte progesteron, rahim duvarlarının güçlenmesine yardımcı olduğu gibi memelerdeki dokuların büyüyüp gelişmesini de sağlar.


1950’li yıllarda yapılan bazı araştırmalar, progesteronun düşük ihtimali üzerindeki etkilerini ortaya koymuştu. Düşük riski olan kadınlara progesteron takviyesi verilmesinin gebeliğin başarılı bir şekilde devam etmesini desteklediğine dair bazı kanıtlar elde edilmişti. Aynı şekilde düşük yapmış olan kadınlar için de progesteron takviyesi önerilebiliyordu.


Bilinen herhangi bir tıbbi neden olmaksızın üç veya daha fazla düşük yapan kadınlara "açıklanamayan tekrarlayan düşük" teşhisi konulur. Uzunca bir süre, böyle durumlar için progesteron tedavileri uygun görülüyordu. Ancak daha yeni ve ayrıntılı bilimsel çalışmalar, progesteronun hamile kalma üzerinde belirgin bir etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ortaya koydu. New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir araştırma, hamileliğin ilk üç aylık döneminde uygulanan progesteron tedavisinin tekrarlayan düşük durumlarında etkili olmadığını açıklamıştı.


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Progesteron tedavisi düşükleri etkiliyor mu?

Yapılan araştırmalar hamilelikte uygulanan progesteron takviyelerinin düşük riskini her zaman pozitif yönde etkilemediğini ortaya koysa da, herhangi bir yan etki görülmemesi ve biraz da başka seçenek bulunmadığından dolayı hala gebelikte düşük riski yaşayan kadınlara progesteron tedavisi öneriliyor.


Öte yandan, Birmingham Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmada, daha önceden düşük yapmış ve şimdiki hamileliğin ilk haftalarında kanama şikayeti olan kadınların progesteron takviyesi tedavisinden fayda görebileceği ortaya kondu. Araştırmada erken kanama şikayetiyle hastaneye başvuran 4 bin 153 hamile kadın incelendi. Grupta progesteron takviyesi verilen kadınların %76’sının sağlıklı bir şekilde doğum yaptığı görülürken, progesteron tedavisi uygulanmayan kadınlarda bu oranın %72 olduğu açıklandı.


Aynı araştırmada, 3 ya da daha fazla düşük yapmış kadınlarda progesteron alan kadınların %72’si sağlıklı bir şekilde doğururken, almayan grupta ancak %57’lik bir başarılı gebelik oranı görüldü. Araştırma sonuçlarına göre gebeliğin erken döneminde progesteron takviyesi alan tüm kadınların olumlu sonuç alacağı sonucuna varılamasa da, daha önceden düşük yapmış olan kadınların progesteron takviyesinden yararlanabileceği sonucu dikkat çekiyor.



Referans: Devan McGuinness & Chaunie Brusie. "Progesterone Injections During Pregnancy: What to Expect". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/pregnancy/progesterone-injections. (8 Ağustos 2016).

Sabrina Barr. "Giving Some Pregnant Women Progesterone Hormone 'Could Prevent More Than 8,000 Miscarriages A Year'". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/miscarriage-pregnancy-hormone-progesterone-women-tommys-a9310946.html. (31 Ocak 2020).


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