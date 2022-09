Duşta idrar yapmak sağlıklı mı?

Muhtemelen hepimiz duşta idrar yapmanın çevreyi korumamıza yardımcı olduğu düşüncesindeyiz. Duşakabinlerde aynı anda iki iş yaparsak ne kadar su tasarrufu yapabileceğimize dair araştırmalar bulunmaktadır. Ancak doktorlar bu alışkanlığa tamamen farklı bir açıdan bakıyorlar ve duşta işemenin neden endişe duyacağınız bir şey olduğunu araştırdılar.

Duşta işemek birçok kişiye akıllıca bir fikir gibi görünüyor...

Muhtemelen hepimiz bunu zaman zaman bazen dikkat etmeden yapıyoruz, ancak gerçekten sağlıklı bir alışkanlık olup olmadığını bilmiyoruz. Çevreyi önemseyen insanlar için bu sadece iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda gezegenimiz için kesinlikle iyidir çünkü tuvalet sifonu kullanmamak için bize su tasarrufu sağlar.

Su tasarrufunun yanı sıra, duş, girdiğiniz zamankinden daha temiz bir şekilde çıkmayı umduğunuz bir yer olduğundan, insanlar sağlıklı mı olduğunu merak ediyor. İnanışa rağmen, idrar steril değildir. İşte doktorların duşta işeme konusunda dile getirdiği birkaç endişeden biri.

Mesaneniz yanlış şekilde eğitilebilir

Duşta akan suyun sesiyle işediğimizde, su sesi komut göründüğünde kendimize yanlışlıkla idrar yapmayı öğretiyor olabiliriz. Yani beyni duşta işemeye koşullama ile ilgili. Fizyoterapist Alicia Jeffrey-Thomas, "Duşta idrar yapma alışkanlığı, tuvaletiniz olmasa bile herhangi bir su sesi duyduğunuz anda işeme dürtüsünün gelebilir. Beyinde akan suyun sesi ile işemek zorunda kalma arasında bir ilişki yaratmış olursunuz" açıklamasında bulundu.

Bu etki, bazı dış ses ya da uyaranlara bir refleks tepkisi olan Pavlovian etkisi olarak bilinir. Herkes için büyük bir sorun olmayabilir, ancak herhangi bir pelvik taban disfonksiyonu olan insanlar için, tuvaleti kullanma dürtüsüne sahip olduğunuzda bu, idrar kaçırmaya katkıda bulunabilir.

Mesaneniz anatomik olarak buna hazır olmayabilir

Duşta işemenin kadınlar için potansiyel olarak zararlı olduğu ortaya çıktı. Anahtar detay, mesanenizi etkili bir şekilde boşaltamayabilirsiniz. Dr. Jeffrey-Thomas, "Kadınlar ayakta idrar yapmaya çalıştıklarında pelvik kasları tam olarak gevşetemezler. Erkeklerin mesanelerini desteklemek için prostatları vardır, bu da onlar için idrar yaparken ayakta durma pozisyonu anlamına gelir" açıklamasıda bulundu.

Ancak kadınlar bu ek desteğe sahip değildir, bu nedenle kadınlar için ayakta ya da havada asılı pozisyonda işemek doğal değildir ve mesanenin gerekenden çok daha düşük seviyelerde boşalmasına neden olur. Duşta durmaya benzer şekilde tuvaletin üzerinde gezinmek, kasların gevşemeyeceği ve kontinans mekanizmasının tekrar itilip karıştırılması gerektiği anlamına gelir.

Peki ne yapmalı?

Duşta işemenin cazibesine karşı koyamıyorsanız, bunu halka açık bir duşta değil, kendi duşunuzda yapmak en iyisidir. Ve bu mikrobiyolojik bir mesele değil, toplumsal bir meseledir.

Klinik Ürolog Doç. Dr. Brahmbhatt, “Birisi idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir. İdrar, çıkarken üretranın ucundan bazı bakteriler çıkabilir. Dolayısıyla, bu eylemi halka açık bir duşta değil, kendi duşunuzda yapmak, bazı hoş olmayan sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur".

Kaynak: "Why Peeing in the Shower May Not Be a Good Idea, According to Science". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/why-peeing-in-the-shower-may-not-be-a-good-idea-according-to-science-808986/.