Duşta idrar yapmak sağlıklı mı?

Duşta idrar yapmanın sağlığınız üzerindeki etkileri...

Duşta idrar yapmak sağlıklı mı?
Sağlık
29 Eylül 2022 14:12 Güncelleme: 29 Eylül 2022 14:12
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Muhtemelen hepimiz duşta idrar yapmanın çevreyi korumamıza yardımcı olduğu düşüncesindeyiz. Duşakabinlerde aynı anda iki iş yaparsak ne kadar su tasarrufu yapabileceğimize dair araştırmalar bulunmaktadır. Ancak doktorlar bu alışkanlığa tamamen farklı bir açıdan bakıyorlar ve duşta işemenin neden endişe duyacağınız bir şey olduğunu araştırdılar.


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Duşta işemek birçok kişiye akıllıca bir fikir gibi görünüyor...

Muhtemelen hepimiz bunu zaman zaman bazen dikkat etmeden yapıyoruz, ancak gerçekten sağlıklı bir alışkanlık olup olmadığını bilmiyoruz. Çevreyi önemseyen insanlar için bu sadece iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda gezegenimiz için kesinlikle iyidir çünkü tuvalet sifonu kullanmamak için bize su tasarrufu sağlar.


Su tasarrufunun yanı sıra, duş, girdiğiniz zamankinden daha temiz bir şekilde çıkmayı umduğunuz bir yer olduğundan, insanlar sağlıklı mı olduğunu merak ediyor. İnanışa rağmen, idrar steril değildir. İşte doktorların duşta işeme konusunda dile getirdiği birkaç endişeden biri.


Mesaneniz yanlış şekilde eğitilebilir

Duşta akan suyun sesiyle işediğimizde, su sesi komut göründüğünde kendimize yanlışlıkla idrar yapmayı öğretiyor olabiliriz. Yani beyni duşta işemeye koşullama ile ilgili. Fizyoterapist Alicia Jeffrey-Thomas, "Duşta idrar yapma alışkanlığı, tuvaletiniz olmasa bile herhangi bir su sesi duyduğunuz anda işeme dürtüsünün gelebilir. Beyinde akan suyun sesi ile işemek zorunda kalma arasında bir ilişki yaratmış olursunuz" açıklamasında bulundu.


Bu etki, bazı dış ses ya da uyaranlara bir refleks tepkisi olan Pavlovian etkisi olarak bilinir. Herkes için büyük bir sorun olmayabilir, ancak herhangi bir pelvik taban disfonksiyonu olan insanlar için, tuvaleti kullanma dürtüsüne sahip olduğunuzda bu, idrar kaçırmaya katkıda bulunabilir.


Duş alırken bunları yapmayın!
Duş alırken bunları yapmayın!

Mesaneniz anatomik olarak buna hazır olmayabilir

Duşta işemenin kadınlar için potansiyel olarak zararlı olduğu ortaya çıktı. Anahtar detay, mesanenizi etkili bir şekilde boşaltamayabilirsiniz. Dr. Jeffrey-Thomas, "Kadınlar ayakta idrar yapmaya çalıştıklarında pelvik kasları tam olarak gevşetemezler. Erkeklerin mesanelerini desteklemek için prostatları vardır, bu da onlar için idrar yaparken ayakta durma pozisyonu anlamına gelir" açıklamasıda bulundu.


Ancak kadınlar bu ek desteğe sahip değildir, bu nedenle kadınlar için ayakta ya da havada asılı pozisyonda işemek doğal değildir ve mesanenin gerekenden çok daha düşük seviyelerde boşalmasına neden olur. Duşta durmaya benzer şekilde tuvaletin üzerinde gezinmek, kasların gevşemeyeceği ve kontinans mekanizmasının tekrar itilip karıştırılması gerektiği anlamına gelir.


Peki ne yapmalı?

Duşta işemenin cazibesine karşı koyamıyorsanız, bunu halka açık bir duşta değil, kendi duşunuzda yapmak en iyisidir. Ve bu mikrobiyolojik bir mesele değil, toplumsal bir meseledir.


Klinik Ürolog Doç. Dr. Brahmbhatt, “Birisi idrar yolu enfeksiyonu geçirebilir. İdrar, çıkarken üretranın ucundan bazı bakteriler çıkabilir. Dolayısıyla, bu eylemi halka açık bir duşta değil, kendi duşunuzda yapmak, bazı hoş olmayan sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur".



Kaynak: "Why Peeing in the Shower May Not Be a Good Idea, According to Science". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/why-peeing-in-the-shower-may-not-be-a-good-idea-according-to-science-808986/.


Su insanı neden rahatlatır?

Gün içerisinde, özellikle daraldığınızda, duş alıp rahatlamaya dair şiddetli bir istekle doldunuz mu hiç? Ya da öğretmenlerin stres ya da kaygı halindeki çocuklara ilk önce sınıftan çıkıp su içmelerini, yüzlerini yıkamalarını söylemelerinin sebebini hiç merak ettiniz mi?

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Gün içerisinde bir an önce eve gidip kendimizi duşa atmanın hayaliyle yaşarız, ve evet bunun bilimsel bir açıklaması var.
Zor geçen bir günün sonunda duş ya da sıcak bir banyo için sabırsızlanmamızın sebebi yalnızca hijyen değil. Suyun cildimiz üzerindeki akışı, son derece rahatlatıcı ve yatıştırıcıdır, özellikle de hoş kokular ve taze bir temizlik hissi ile dolduğumuzda. Bazen gün içerisinde kendimizi bu hissi arzularken ya da herhangi bir su kütlesine dalış yapma isteği ile dolmuşken bulmamız boşuna değil.
İnsanların bu ihtiyacı neden duyduklarını, suyun "huzur hissi" ile bu kadar yakın bir şekilde nasıl ilişkili olduğunu merak ettiniz mi hiç? Temel olarak soğuk su yüzümüze temas ettiğinde ve nefesimizi tuttuğumuzda, kalp atış hızımız düşüyor, kan vücudumuzun merkezine doğru çekiliyor ve sonuç olarak bir tür huzur hissi ortaya çıkıyor.
Bu rahatlatıcı etkiye "memeli dalış tepkisi" deniyor ve yüz maskelerinin ya da duş almanın rahatlatıcı olmasının sebebi de bu. Amfibik atalarımız, bu mekanizmayı, yüzerken kalp atışlarını ve vücut ısılarını düşürmek, fazla kalori yakışını engellemek için kullanıyorlardı. Suyun içerisinde olmak, güven hissi veriyordu; çünkü avcıların sudayken saldırma olasılıkları karaya kıyasla daha düşüktü. Balık beyinlerimiz hala sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Atalarımız duşta saatler boyunca çözünebilmemizi sağlayacak içgüdüleri bize bahşetmişler. Beynimizin hatırladığı tamamen güvenlik hissi olmasa da suyu gerçekten memeli dalış refleksi yüzünden huzur ile ilişkilendirebiliriz.
Dalış refleksi tam olarak nedir ve nasıl çalışır?

Dalış refleksi - dalış tepkisi ya da memeli dalış refleksi olarak da bilinir - batmaya karşı homeostatik refleksleri bastıran ve bilinen hava soluyan tüm memelilerde görülen fizyolojik bir tepki grubudur. Oksijen depolarını tercihen kalbe ve beyne dağıtarak solunumu optimize eder ve su altında kalma süresini uzatır.
Dalış refleksi, fok, su samuru, yunus, misk faresi gibi su hayvanlarında güçlü bir şekilde gözlenebilirken, diğer hayvanlarda - insanlar ve 6 aya kadar bebekler de dahil olmak üzere - ve ördek ve penguen gibi dalıcı kuşlarda daha hafif bir tepki olarak varlığını sürdürür.
Dalış refleksi, nefes tutulurken özellikle burun deliklerinin ve yüzün ıslatılması ve serinlemesi ile tetiklenir, şahdamarı kemoreseptörlerinde meydana gelen sinirsel süreçler aracılığıyla sürdürülür. En göze çarpan etkiler kardiyovasküler sistemde görülenlerdir: periferik damar büzülmesi, kalp atış hızında düşüş, oksijenin korunması amacıyla kanın hayati organlara yönlendirilmesi, dalakta depolanmış olan kırmızı kan hücrelerinin salınması ve insanlarda kalp ritminde düzensizlikler gibi.
Su hayvanları batma sırasında oksijeni muhafaza etmelerini sağlayan etkili adaptasyon yöntemleri geliştirmiş olsalar da soluksuzluk ve süresi, düşük nabız, damar büzülmesi ve kalp debisinin yeniden dağılımı, kara hayvanlarında da sinirsel bir tepki olarak görülebiliyor; ancak etki, doğal dalıcılarda daha yoğun.
Öğretmenlerin stres ya da kaygı halindeki çocuklara ilk yaklaşımlarının arkadaşlarıyla çıkıp su içmelerini, yüzlerini yıkamalarını söylemesinin sebebi tam olarak bu.
Derin Dalış adında bir yöntem var; uzanıyorsunuz (mümkünse serin ve karanlık bir yerde), gözlerinizi kapıyor ve bir buz ya da soğuk jel torbasını çenenizden başlayarak yavaşça tüm yüzünüzü kaplayacak şekilde hareket ettiriyorsunuz. Burnunuza geldiğinizde, nefesinizi tutmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde beyniniz su altında olduğunuzu düşünmeye başlıyor ve memeli dalış tepkisini vererek her şeyin yavaşlamasını sağlıyor. Panik atak sorunu yaşayan insanlar için harika bir yöntem.
Aşağıdaki linkte, yüzünü soğuk suya sokan bir kişinin kalp ritminin dikkate değer bir şekilde düştüğü görülüyor. Memeli Dalış Refleksi Deneyi Haber: Necmiye Uçansoy

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