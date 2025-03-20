Dünyanın en yardımsever ünlüsü: John Cena

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc WWE g\u00fcre\u015f\u00e7isi, oyuncu ve televizyon y\u0131ld\u0131z\u0131 John Cena, sadece ringlerde ve beyaz perdede de\u011fil, ayn\u0131 zamanda yard\u0131mseverlik alan\u0131nda da ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmeyi ba\u015faran bir isim. . Son olarak, Cena'n\u0131n hay\u0131rseverlik \u00e7abalar\u0131, onu Guinness D\u00fcnya Rekorlar\u0131 Kitab\u0131'na girmeye hak kazand\u0131rd\u0131. Cena, "Make-A-Wish" Vakf\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011fi sayesinde, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda en fazla dilek ger\u00e7ekle\u015ftiren \u00fcnl\u00fc unvan\u0131n\u0131 ald\u0131.. Bug\u00fcne kadar 650'den fazla \u00e7ocu\u011fun dile\u011fini ger\u00e7ekle\u015ftiren Cena, bu alanda bir rekora imza att\u0131. Cena'n\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi dilekler aras\u0131nda, \u00e7ocuklarla bulu\u015fmalar, \u00f6zel etkinliklere kat\u0131lmalar ve hatta onlara unutulmaz anlar ya\u015fatmak i\u00e7in ki\u015fisel zaman\u0131n\u0131 ay\u0131rmas\u0131 yer al\u0131yor.. John Cena'n\u0131n yard\u0131mseverlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sadece Make-A-Wish Vakf\u0131 ile s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil. Cena, ABD ordusuna destek veren \u00e7e\u015fitli organizasyonlarda da aktif rol al\u0131yor. . Ayr\u0131ca, do\u011fal afetlerden etkilenen b\u00f6lgelere yard\u0131m g\u00f6ndermek ve \u00e7e\u015fitli sosyal sorumluluk projelerine katk\u0131da bulunmak gibi bir\u00e7ok alanda da faaliyet g\u00f6steriyor.. Cena'n\u0131n bu tutumu, hem hayranlar\u0131na hem de di\u011fer \u00fcnl\u00fclere ilham veriyor ve d\u00fcnyay\u0131 daha iyi bir yer haline getirmek i\u00e7in herkesin bir \u015feyler yapabilece\u011fini hat\u0131rlat\u0131yor.\n \n* Haberin foto\u011fraflar\u0131 editorial.shutterstock ve 2018 Invision taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir. .
YORUMLAR