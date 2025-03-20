Dünyanın en yardımsever ünlüsü: John Cena

Cena'nın bu tutumu, hem hayranlarına hem de diğer ünlülere ilham veriyor ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin bir şeyler yapabileceğini hatırlatıyor.

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