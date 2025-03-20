Dünyanın en yardımsever ünlüsü: John Cena

Hollywood'un en hayırsever ünlüsü, Make-A-Wish Vakfı aracılığıyla 650'den fazla dileği gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekoru'nu kıran John Cena oldu.

Yaşam
Giriş: 20 Mart 2025 14:00
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  • Dünyaca ünlü WWE güreşçisi, oyuncu ve televizyon yıldızı John Cena, sadece ringlerde ve beyaz perdede değil, aynı zamanda yardımseverlik alanında da adından söz ettirmeyi başaran bir isim.

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  • Son olarak, Cena'nın hayırseverlik çabaları, onu Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandırdı. Cena, "Make-A-Wish" Vakfı ile yaptığı iş birliği sayesinde, dünya çapında en fazla dilek gerçekleştiren ünlü unvanını aldı.

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  • Bugüne kadar 650'den fazla çocuğun dileğini gerçekleştiren Cena, bu alanda bir rekora imza attı. Cena'nın gerçekleştirdiği dilekler arasında, çocuklarla buluşmalar, özel etkinliklere katılmalar ve hatta onlara unutulmaz anlar yaşatmak için kişisel zamanını ayırması yer alıyor.

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  • John Cena'nın yardımseverlik çalışmaları sadece Make-A-Wish Vakfı ile sınırlı değil. Cena, ABD ordusuna destek veren çeşitli organizasyonlarda da aktif rol alıyor.

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  • Ayrıca, doğal afetlerden etkilenen bölgelere yardım göndermek ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak gibi birçok alanda da faaliyet gösteriyor.

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  • Cena'nın bu tutumu, hem hayranlarına hem de diğer ünlülere ilham veriyor ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin bir şeyler yapabileceğini hatırlatıyor.

    * Haberin fotoğrafları editorial.shutterstock ve 2018 Invision tarafından servis edilmiştir.

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