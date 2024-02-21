Dünyanın en iyi hamur işi lezzetleri

Ekmek tarih\u00e7isi ve 'Ekmek: K\u00fcresel Bir Tarih' kitab\u0131n\u0131n yazar\u0131 William Rubel, ekme\u011fin bir tan\u0131m\u0131n\u0131 yapman\u0131n gereksiz oldu\u011funu s\u00f6yledi. . Rubel "Ekmek, k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcz ekme\u011fi nas\u0131l tan\u0131ml\u0131yorsa odur. Belirli bir unla yap\u0131lmas\u0131na gerek yok" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. \u00dclkemizden de simit, d\u00fcnyan\u0131n en iyileri aras\u0131na girdi.. Listeye giren di\u011fer en iyi hamur i\u015fi lezzetleri...\nLuchi, Banglade\u015f. Pão de queijo, Brezilya. Montreal bagel, Kanada. Marraqueta, \u015eili. Shaobing, \u00c7in. Injera, Etiyopya. Lava\u015f, Ermenistan. Baget, Fransa. Khachapuri, G\u00fcrcistan.
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