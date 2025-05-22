Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi: Büyük Mısır Müzesi

Büyük Mısır Müzesi, 3 Temmuz 2025’te kapılarını açıyor. 500.000 metrekarelik yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan bu kompleks, tek bir uygarlığa adanmış dünyanın en büyük arkeoloji müzesi konumundadır.

Misafirlerini göz alıcı alçıtaşı ve cam cepheyle karşılayan kompleks, farklı boyut ve renklerde üçgenlerle süslenmiş – Antik Mısır’a bir gönderme niteliğinde. Hatta, bilet gişesi ile ana bina arasında yer alan geniş meydanı süsleyen havuzların içinden akan suyun altındaki taşlar bile piramit şeklinde tasarlanmış. Binanın en üst kısmı Gize Piramitleri platosuyla aynı seviyede yer alırken, ziyaretçilerin ana giriş kapısı Nil Vadisi tarafında bulunuyor.

Büyük Mısır Müzesi projesi ne zaman başladı?

Binanın tasarımı, Róisín Heneghan ve eşi Shih-Fu Peng tarafından yapıldı. Mısır Kültür Bakanlığı’nın 2003 yılında başlattığı yarışmayı kazanarak, antik hazineleri sergileyecek ve koruyacak bir müze kompleksi tasarımı üstlendiler.

İnşaat 2005 yılında başladı ancak 2011 Arap Baharı nedeniyle üç yıl süren siyasi istikrarsızlık döneminde çalışmalar durduruldu. Bu dönemde turizm gelirlerinde büyük düşüş yaşandı. 2014’ten itibaren ise Japonya’nın önemli maddi ve teknik desteğiyle çalışmalar yeniden başladı. Ve nihayet müze kapılarını açtı.

Büyük Mısır Müzesi'nin en önemli eserleri nelerdir?

Büyük Mısır Müzesi, Mısır’ın Giza bölgesinde, piramitlerin hemen yakınında yer alan, dünyanın en büyük arkeoloji müzesidir. Bu devasa müze, binlerce yıllık Antik Mısır tarihini ve kültürünü yansıtan çok sayıda değerli esere ev sahipliği yapmaktadır. Müzenin en dikkat çekici parçalarından biri, genç Firavun Tutankhamun’a ait olan eşyalardır. Bu koleksiyon, firavunun dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, altın tabutları, savaş arabaları, silahları, mücevherleri ve günlük yaşamında kullandığı çeşitli objeleri kapsamaktadır. Bu eşyalar daha önce farklı müzelerde ya da depolarda tutulurken, Büyük Mısır Müzesi’nde ilk kez tamamı bir arada sergilenecektir.

Müzenin girişinde yer alan devasa Ramses II heykeli de oldukça etkileyicidir. Yaklaşık 11 metre yüksekliğinde olan bu heykel, güçlü firavunun görkemini yansıtır. Bunun dışında, Antik Mısır’da kedi şeklinde tasvir edilen tanrıça Bastet’e ait bronz heykeller, Giza kazılarından çıkarılan mezar objeleri ve eski krallık dönemine ait taş lahitler de müzenin öne çıkan eserleri arasında yer alır. Ayrıca Merneptah Steli isimli tarihi bir yazıt da burada sergilenmektedir. Bu stel, İsrail isminin geçtiği bilinen en eski yazılı belge olması nedeniyle büyük öneme sahiptir.

Büyük Mısır Müzesi’nde sergilenen her eser, Antik Mısır’ın dini inanışlarını, sanatsal gelişimini ve günlük yaşamını gözler önüne serer. Bu müze hem tarih meraklıları hem de arkeolojiyle ilgilenenler için eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Büyük Mısır Müzesi’nde neler göreceksiniz?

Galeriler üç ana temaya göre düzenlenmiş: Toplum, Krallık ve İnançlar. Her tema dört dönem halinde sunuluyor:

MÖ 700.000–2034 arası: Tarih öncesi, İlk Hanedanlık, Eski Krallık ve Birinci Ara Dönem.

MÖ 2034–1550 arası: Orta Krallık ve İkinci Ara Dönem.

MÖ 1550–1069 arası: Yeni Krallık dönemi.

MÖ 1069–MS 394 arası: Üçüncü Ara Dönem, Geç Dönem ve Greko-Romen Dönemi.

Kaynak: Christina Mackenzie. "A first-time guide to the Grand Egyptian Museum". Şuradan alındı: https://www.lonelyplanet.com/articles/guide-to-grand-egyptian-museum.