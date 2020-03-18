Sanal müze gezisine davetlisiniz!

Sanal müze nedir? Hangi müzeleri internet üzerinden gezebiliriz? İşte 360 derece gezilebilen müzeler... Sürpriz: Sanal müzeler arasında Türkiye'den de müzeler var!

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    Louvre Müzesi

    Fransız ihtilâlinden sonra 1793 yılında, Fransa'da açılan ilk devlet müzesi Louvre dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzesidir. Siz de Louvre'yi ziyaret edenler arasında olmak istiyorsanız hemen tıklayın!

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    Solomon R. Guggenheim Müzesi

    New York kentinde bulunan ve Solomon Guggenheim'ın modern sanat yapıtlarından oluşan koleksiyonunun sergilendiği müzedir. Solomon R. Guggenheim Müzesi, Frank Lloyd Wright'ın tasarımıdır. Yapı 1959'da tamamlanmıştır ve geleneksel müze mimarlığından bütünüyle farklı bir anlayış sergiler. Solomon R. Guggenheim Müzesi'ni gezmek için tıklayın!

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    Ulusal Sanat Galerisi

    Ulusal Sanat Galerisi, 1937 yılında National Mall Washington D.C.'de kurulmuştur. 1938 yılında ABD Kongresi tarafından inşaa edilen müzede 2000'den fazla heykel, tablo, dekoratif sanat parçaları ve Joseph E. Widener tarafından bağışlanmış birçok İtalyan porselen vardır. Ulusal Sanat Galerisi'ni ziyaret etmek için tıklayın!  

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