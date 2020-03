Metropolitan Museum of Art

Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Metropolitan Museum of Art New York City'deki Central Park'ın yanında bulunuyor. Müzede Eski Doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Metropolitan Museum of Art'ı ziyaret etmek için tıklayın!