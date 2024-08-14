Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir?

Diller sadece bir iletişim aracı değildir aynı zamanda kimliklerimizle, toplumsal yapılarımızla ve dünya görüşlerimiz ile de yakından ilişkilidir. Peki dünyadaki en çok konuşulan dillerin neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin birlikte öğrenelim.

Yaşam
Giriş: 14 Ağustos 2024 08:06 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 10:22
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  • 1) İngilizce

    Anadil 372,9 milyon

    Toplam konuşmacı 1,5+ milyar

    Uluslararası iş, turizm, teknoloji ve daha birçok alanda varsayılan dildir.

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  • 2) Mandarin

    Anadil 929 milyon

    Toplam konuşmacı 1,1+ milyar

    Çin'in önemli nüfusu nedeniyle yalnızca ana dili konuşanları sayarsanız dünyada en çok konuşulan dildir. Mandarin aslında bir dil değil, Çin dilinin bir lehçesidir.

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  • 3) Hintçe

    Anadil 343,9 milyon

    Toplam konuşmacı 609,5 milyon

    Hindistan'da 121'den fazla dil çeşitliliğinin bulunması, ortak dil olarak kullanıp ana dili olmayan konuşmacıların yüksek oranını açıklıyor.

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  • 4) İspanyolca

    Anadil 474,7 milyon

    Toplam konuşmacı 559,1 milyon

    Roman dilleri arasında en çok konuşulan ve internette en çok kullanılan üçüncü dildir.

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  • 5) Fransızca

    Anadil konuşanlar 79,9 milyon

    Toplam konuşmacı 309,8 milyon

    Bugün, dünya çapında 29 tane Fransızca konuşan ülke vardır. Eğer İngilizce iş diliyse, Fransızca'da kültür dili olarak kabul edilir.

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  • 6) Arapça

    Anadil 0 milyon

    Toplam konuşmacı 274 milyon

    Arapça, birçok farklı lehçesi olan büyük bir dildir ve tüm Arapça konuşanlar, Mısır Arapçası, Levant Arapçası, Mezopotamya Arapçası gibi yerel bir lehçe konuşarak büyürler.

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  • 7) Bengalce

    Anadil 233,7 milyon

    Toplam konuşmacı 272,8 milyon

    Bengalce, Bangladeş'in resmi dilidir. Hindistan ve Burma'nın bazı bölgelerinde de konuşulur. Bu kadar küçük bir bölgede konuşulan bir dilin dünyanın en çok konuşulan dilleri listesinde yer alması şaşırtıcı gelebilir. Ancak, o bölgenin nüfus yoğunluğunu düşündüğünüzde mantıklı geliyor.

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  • 8) Portekizce

    Anadil 232,4 milyon

    Toplam konuşmacı 263,6 milyon

    Günümüzde Portekizce; Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki dokuz ülkenin resmi dilidir.

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  • 9) Rusça

    Anadil 154 milyon

    Toplam konuşmacı 255 milyon

    Rusça yalnızca dört ülkenin resmi dili olmasına rağmen, 19 ülkede yaygın olarak konuşulmaktadır.

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  • 10) Urduca

    Anadil 70,2 milyon

    Toplam konuşmacı 231,7 milyon

    Urduca, Pakistan'daki iki resmi dilden biridir ve Hindistan'ın belirli bölgelerinde de yaygın olarak kullanılır.

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