Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir?

7) Bengalce

Anadil 233,7 milyon

Toplam konuşmacı 272,8 milyon

Bengalce, Bangladeş'in resmi dilidir. Hindistan ve Burma'nın bazı bölgelerinde de konuşulur. Bu kadar küçük bir bölgede konuşulan bir dilin dünyanın en çok konuşulan dilleri listesinde yer alması şaşırtıcı gelebilir. Ancak, o bölgenin nüfus yoğunluğunu düşündüğünüzde mantıklı geliyor.