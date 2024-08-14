Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir?

1) \u0130ngilizce\nAnadil 372,9 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 1,5+ milyar\nUluslararas\u0131 i\u015f, turizm, teknoloji ve daha bir\u00e7ok alanda varsay\u0131lan dildir.\n . 2) Mandarin\nAnadil 929 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 1,1+ milyar\n\u00c7in'in \u00f6nemli n\u00fcfusu nedeniyle yaln\u0131zca ana dili konu\u015fanlar\u0131 sayarsan\u0131z d\u00fcnyada en \u00e7ok konu\u015fulan dildir. Mandarin asl\u0131nda bir dil de\u011fil, \u00c7in dilinin bir leh\u00e7esidir.\n . 3) Hint\u00e7e\nAnadil 343,9 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 609,5 milyon\nHindistan'da 121'den fazla dil \u00e7e\u015fitlili\u011finin bulunmas\u0131, ortak dil olarak kullan\u0131p ana dili olmayan konu\u015fmac\u0131lar\u0131n y\u00fcksek oran\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131kl\u0131yor. \n . 4) \u0130spanyolca\nAnadil 474,7 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 559,1 milyon\nRoman dilleri aras\u0131nda en \u00e7ok konu\u015fulan ve internette en \u00e7ok kullan\u0131lan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dildir.\n . 5) Frans\u0131zca\nAnadil konu\u015fanlar 79,9 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 309,8 milyon\nBug\u00fcn, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda 29 tane Frans\u0131zca konu\u015fan \u00fclke vard\u0131r. E\u011fer \u0130ngilizce i\u015f diliyse, Frans\u0131zca'da k\u00fclt\u00fcr dili olarak kabul edilir.\n . 6) Arap\u00e7a\nAnadil 0 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 274 milyon\nArap\u00e7a, bir\u00e7ok farkl\u0131 leh\u00e7esi olan b\u00fcy\u00fck bir dildir ve t\u00fcm Arap\u00e7a konu\u015fanlar, M\u0131s\u0131r Arap\u00e7as\u0131, Levant Arap\u00e7as\u0131, Mezopotamya Arap\u00e7as\u0131 gibi yerel bir leh\u00e7e konu\u015farak b\u00fcy\u00fcrler.. 7) Bengalce\nAnadil 233,7 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 272,8 milyon\nBengalce, Banglade\u015f'in resmi dilidir. Hindistan ve Burma'n\u0131n baz\u0131 b\u00f6lgelerinde de konu\u015fulur. Bu kadar k\u00fc\u00e7\u00fck bir b\u00f6lgede konu\u015fulan bir dilin d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok konu\u015fulan dilleri listesinde yer almas\u0131 \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 gelebilir. Ancak, o b\u00f6lgenin n\u00fcfus yo\u011funlu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczde mant\u0131kl\u0131 geliyor.. 8) Portekizce\nAnadil 232,4 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 263,6 milyon\nG\u00fcn\u00fcm\u00fczde Portekizce; Avrupa, G\u00fcney Amerika, Afrika ve Asya'daki dokuz \u00fclkenin resmi dilidir.. 9) Rus\u00e7a\nAnadil 154 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 255 milyon\nRus\u00e7a yaln\u0131zca d\u00f6rt \u00fclkenin resmi dili olmas\u0131na ra\u011fmen, 19 \u00fclkede yayg\u0131n olarak konu\u015fulmaktad\u0131r.. 10) Urduca\nAnadil 70,2 milyon\nToplam konu\u015fmac\u0131 231,7 milyon\nUrduca, Pakistan'daki iki resmi dilden biridir ve Hindistan'\u0131n belirli b\u00f6lgelerinde de yayg\u0131n olarak kullan\u0131l\u0131r..
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