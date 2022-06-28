Dünden bugüne Cüneyt Arkın

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi, En İyi Erkek Oyuncu ödülü gibi birçok ödül alan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 sabahı duyulan ölüm haberiyle sevenlerini ve Yeşilçam sinema emekçilerini yasa boğdu.