Dünden bugüne Cüneyt Arkın

Y\u00fczlerce filmi bulunan usta akt\u00f6r C\u00fcneyt Ark\u0131n, ger\u00e7ek ad\u0131yla Fahrettin C\u00fcreklibat\u0131r, 8 Eyl\u00fcl 1937'de Kara\u00e7ay, Odunpazar\u0131, Eski\u015fehir'de do\u011fdu. . Eski\u015fehir Atat\u00fcrk Lisesi'nde lise e\u011fitimini ald\u0131ktan sonra t\u0131p doktorlu\u011fu e\u011fitimine ba\u015flad\u0131 ve 1961 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul T\u0131p Fak\u00fcltesi'nden mezun oldu. Askerli\u011fi bittikten sonra Adana ve Adana civar\u0131nda doktorluk mesle\u011fini s\u00fcrd\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. \n . D\u00f6neminin \u00fcnl\u00fc akt\u00f6r\u00fc G\u00f6ksel Arsoy'un ba\u015frolde oynad\u0131\u011f\u0131 \u015eafak Bek\u00e7ileri (1963) adl\u0131 filmin \u00e7ekimleri esnas\u0131nda y\u00f6netmen Halit Refi\u011f'in dikkatini \u00e7ekti. Refi\u011f'in teklifi \u00fczerine sinema oyunculu\u011funa ba\u015flad\u0131. . 2 y\u0131l i\u00e7inde 30 film \u00e7eviren C\u00fcneyt Ark\u0131n, aksiyon filmleriyle T\u00fcrk sinemas\u0131nda \u00f6zel bir yer edindi. At binme ve karatede uzmanl\u0131k seviyesine sahip olan Ark\u0131n, kendi rol ald\u0131\u011f\u0131 aksiyon sahnelerinde adeta efsane haline geldi.. K\u00fclt\u00fcr ve Sanat B\u00fcy\u00fck \u00d6d\u00fcl\u00fc, Ya\u015fam Boyu Onur \u00d6d\u00fcl\u00fc gibi, En \u0130yi Erkek Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fc gibi bir\u00e7ok \u00f6d\u00fcl alan C\u00fcneyt Ark\u0131n, 28 Haziran 2022 sabah\u0131 duyulan \u00f6l\u00fcm haberiyle sevenlerini ve Ye\u015fil\u00e7am sinema emek\u00e7ilerini yasa bo\u011fdu. . 1982 tarihli ve Y\u00f6netmenli\u011fini \u00c7etin \u0130nan\u00e7'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 "D\u00fcnyay\u0131 Kurtaran Adam" adl\u0131 film zaman i\u00e7inde d\u00fcnyadaki k\u00fclt filmler listelerine girdi. 1990'l\u0131 y\u0131llarda polisiye dizilere y\u00f6nelen C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n \u00e7ocuklar\u0131; e\u015fi Bet\u00fcl C\u00fcreklibat\u0131r'dan Kaan C\u00fcreklibat\u0131r ve Murat Ark\u0131n'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, G\u00fcler Mocan ile yapt\u0131\u011f\u0131 ilk evlili\u011finden olan k\u0131z\u0131 Filiz Canl\u0131. . C\u00fcneyt Ark\u0131n ve M\u00fcnir \u00d6zkul. . . . . .
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