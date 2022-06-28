Dünden bugüne Cüneyt Arkın

Türk sinemasının efsane isimlerinden, usta oyuncu Cüneyt Arkın 28 Haziran 2022 tarihinde, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sabah saatlerinde duyulan habere göre, gece saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye getirilen usta aktörün yapılan tüm müdahalelelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşam
28 Haziran 2022 09:29 Güncelleme: 28 Haziran 2022 10:22
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  • Yüzlerce filmi bulunan usta aktör Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937'de Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de doğdu.

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  • Eskişehir Atatürk Lisesi'nde lise eğitimini aldıktan sonra tıp doktorluğu eğitimine başladı ve 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliği bittikten sonra Adana ve Adana civarında doktorluk mesleğini sürdürmeye başladı.

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  • Döneminin ünlü aktörü Göksel Arsoy'un başrolde oynadığı Şafak Bekçileri (1963) adlı filmin çekimleri esnasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Refiğ'in teklifi üzerine sinema oyunculuğuna başladı.

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  • 2 yıl içinde 30 film çeviren Cüneyt Arkın, aksiyon filmleriyle Türk sinemasında özel bir yer edindi. At binme ve karatede uzmanlık seviyesine sahip olan Arkın, kendi rol aldığı aksiyon sahnelerinde adeta efsane haline geldi.

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  • Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi, En İyi Erkek Oyuncu ödülü gibi birçok ödül alan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 sabahı duyulan ölüm haberiyle sevenlerini ve Yeşilçam sinema emekçilerini yasa boğdu.

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  • 1982 tarihli ve Yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı "Dünyayı Kurtaran Adam" adlı film zaman içinde dünyadaki kült filmler listelerine girdi. 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yönelen Cüneyt Arkın'ın çocukları; eşi Betül Cüreklibatır'dan Kaan Cüreklibatır ve Murat Arkın'ın yanı sıra, Güler Mocan ile yaptığı ilk evliliğinden olan kızı Filiz Canlı.

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  • Cüneyt Arkın ve Münir Özkul

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