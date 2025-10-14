Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Osmanl\u0131 Devleti'nin kuruldu\u011fu topraklar olan, K\u00fctahya ile Bursa s\u0131n\u0131rlar\u0131 aras\u0131nda yer alan Domani\u00e7 Da\u011flar\u0131, sonbahar\u0131n geli\u015fiyle ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.. \u0130\u00e7 Ege'de bulunan ve y\u00fczde 53'\u00fc ormanlarla kapl\u0131 K\u00fctahya'n\u0131n do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00f6ne \u00e7\u0131kan Domani\u00e7 il\u00e7esinde, sonbaharla birlikte baz\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131n yapraklar\u0131 sarard\u0131.. Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Park\u0131 ve Kay\u0131lar\u0131n G\u00f6\u00e7 Yolu'nun da yer ald\u0131\u011f\u0131 1500 rak\u0131ml\u0131 Domani\u00e7 Da\u011flar\u0131 ise ye\u015filden sar\u0131ya d\u00f6nen ormanlar\u0131yla do\u011faseverleri kendine \u00e7ekiyor.. \u00d6te yandan, kay\u0131n, me\u015fe ve \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n bir arada bulundu\u011fu Domani\u00e7 Da\u011flar\u0131'ndaki renk de\u011fi\u015fimi dron ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
