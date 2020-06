Doğum sonrası masajın faydaları

Doğumdan sonraki süreçlerde anneler bebekli hayata alışmaya çalışırken, bir yandan da iyileşme sürecinde bazı rahatsızlıklar yaşayabilirler. Uzmanlar, doğumdan sonra masaj yaptırmanın birçok faydası olduğunu doğruluyor.

Lohusa masajı, özel olarak lohusa annelere yönelik yapılan bir masaj olabilir ancak klasik bir masaj tekniği de lohusalıkta oldukça faydalı olabilir. Özel olarak yapıldığında, özellikle emzirme kaynaklı sırt ve omuz ağrılarını rahatlatmaya, rahmin toparlanmasını kolaylaştırmaya ve hormonal dengenin yeniden kazanılmasını desteklemeye yönelik bazı özel uygulamalar içerebilirken; klasik bir masaj da lohusalığa bağlı birçok sorunun hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Doğumdan sonra masaj yaptırmak, bazı durumlarda uygun olmayabilir, o nedenle masaj yaptırmadan önce doktorunuza danışmanız ve masaj terapistinize ne kadar süre önce doğum yaptığınızı bildirmeniz önemlidir.

Doğumdan sonra masajın faydaları

1- Şişkinliği azaltır

Doğumdan sonra vücutta ödem oluşmasına bağlı olarak şişkinlik hissi oldukça rahatsız edici olabilir. Yavaş ve rahatlatıcı bir masaj, vücuttaki sıvıların sirkülasyonunu kolaylaştıracağından şişkinlik ve ödem sorununun da önlenmesine yardımcı olur.

2- Süt üretimini artırır

Anne sütünü artırmanın en iyi yolu, bol bol emzirmektir. Ancak süt kanallarının çalışmasını sağlayan hormonları teşvik etmek, dolaylı olarak süt üretimini de arttırmak için bir destek olacaktır. Yeni yapılan bir araştırma, doğum sonrasında yapılan masajın süt üretimini sağlayan hormonları destekleyerek emzirmeyi kolaylaştırdığını doğruluyor.

3- Hormonları dengeler

Doğum sonrasında hormonları desteklemek, yalnızca emzirmeyi kolaylaştırmak için değil, hamilelikte değişen hormon dengesinin yeniden düzene girmesini sağlamak için de önemlidir. İyi bir masaj, ruh halini iyileştirmeyi sağlayan oksitosin ve endorfin hormonlarının artırılmasına yardımcı olur. Özellikle iyi aromaterapik yağlarla yapılan bir masaj, hormon dengesini sağlamada etkili olacaktır.

4- Kaygı ve depresyonu önler

Doğumdan sonra kadınların %80’inde görülen lohusa hüznü, ilerleyen zamanlarda lohusa depresyonuna dönüşerek ciddi psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, doğum sonrasında hormon dengesini ve ruh halini desteklemek oldukça önemli. Masaj yaptırmak, rahatlamayı ve gevşemeyi teşvik eder, lohusa annenin kendine zaman ayırması ve bakım yaptırması da psikolojik sağlığına çok iyi gelir. Bu da doğum sonrasında yaşanabilecek kaygı ve depresyon gibi belirtilerin azaltılmasına yardımcı olur.

5- Uyku kalitesini artırır

Lohusalıkta uyku, her aile için en öncelikli meselelerden biridir! Sürekli ilgi isteyen bir yenidoğanla yaşamak uyku düzenini allak bullak edebilir. İyi bir masaj tüm vücudun ve zihnin yatışmasını kolaylaştıracağından uykuya geçişi de daha hızlı ve rahat hale getirerek uyku kalitesini artırır.

Doğumdan sonra fundus masajı

Hamilelik boyunca normal boyutunun birkaç katına ulaşan rahmin doğumdan sonra tekrar küçülmesi ve toparlanması biraz zaman alır.

Doktorlar ve ebeler, bu süreci kolaylaştırmak için doğumdan sonra ‘fundal masaj’ adı verilen bir masaj uygularlar. Fundal masaj ya da fundus masajı, alt karında rahmin üzerine gelen bölgeye yapılan hafif bir masajdır ve rahmin içerisindeki dokuların dışarı atılmasını kolaylaştırdığı için önerilir. Genellikle hastanede ebeler tarafından uygulanır, ancak doktorunuz doğumdan sonraki 2 ila 3 hafta içerisinde de günde birkaç kez kendi kendinize fundal masaj yapmanızı önerebilir. Bu durumda, masajı doktorunuzun veya ebenizin göstereceği şekilde uygulamak, fazla baskı uygulamaktan kaçınmak ve bir masaj profesyonelinden fundal masaj desteği almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Referanslar:

Catherie Crider, ''Postpartum Massage Can Help Recovery After Birth'' (20 Mayıs 2020) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/postpartum-massage#benefits