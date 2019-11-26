Doğum öncesi ve sonrası anneler

"Anne olmak" adlı bu fotoğraf serisi, hamile kalmanın ve doğum yapmanın bir kadını nasıl değiştirdiğini göstermek amacıyla ortaya çıktı. Fotoğrafçı Vaida Razmislavičė, 33 kadını ilk doğumlarını yapmadan önce ve yaptıktan sonra fotoğrafladı ve gözlerine odaklandı. "Modelimin bakışını vurgulamak istedim, onunla etkileşime girebilecek her şeyi alarak" sözleri ile çalışmasındaki amacı anlatıyor.

+ Sonra Oku
Doğum öncesi ve sonrası anneler
Kategori : Anne - Baba
1/33

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
İkizlerim 7 aylık!

İkizlerim 7 aylık!

2 yaş sendromuna dair her şey!

2 yaş sendromuna dair her şey!

Bebek yıkamanın püf noktaları

Bebek yıkamanın püf noktaları

Çocuğunuzu sürekli mutlu etmek zorunda değilsiniz...

Çocuğunuzu sürekli mutlu etmek zorunda değilsiniz...

Göbek bağı düşmeden bebek yıkanır mı?

Göbek bağı düşmeden bebek yıkanır mı?

Bebekler hakkındaki ilginç bilgiler

Bebekler hakkındaki ilginç bilgiler

Yenidoğan her gün yıkanır mı?

Yenidoğan her gün yıkanır mı?

Matematik yeteneğinde kız ve erkek çocuklar eşit!

Matematik yeteneğinde kız ve erkek çocuklar eşit!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?
    Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?

    Süresi : 01:11 İzlenme : 3582

  • Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?
    Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?

    Süresi : İzlenme : 1945

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • Doğumda hormonlar nasıl çalışır?
    Doğumda hormonlar nasıl çalışır?

    Süresi : 04:26 İzlenme : 4785

  • Tuhaf Google aramaları
    Tuhaf Google aramaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 2084

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X