Doğum öncesi ve sonrası anneler

"Anne olmak" adlı bu fotoğraf serisi, hamile kalmanın ve doğum yapmanın bir kadını nasıl değiştirdiğini göstermek amacıyla ortaya çıktı. Fotoğrafçı Vaida Razmislavičė, 33 kadını ilk doğumlarını yapmadan önce ve yaptıktan sonra fotoğrafladı ve gözlerine odaklandı. "Modelimin bakışını vurgulamak istedim, onunla etkileşime girebilecek her şeyi alarak" sözleri ile çalışmasındaki amacı anlatıyor.
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