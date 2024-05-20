Doğanın ve tarihin buluştuğu yer: İztuzu plajı

İztuzu Plajı, doğanın ve tarihin mükemmel bir uyum içinde buluştuğu, eşsiz bir yerdir. İztuzu plajı hakkında bilmeniz gereken her şey...

Yaşam
Giriş: 20 Mayıs 2024 15:00 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 15:07
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  • Türkiye'nin güneybatısında, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde yer alan İztuzu Plajı, hem doğal güzellikleri hem de tarihi önemi ile dikkat çeken eşsiz bir destinasyondur. Ege Denizi ile Akdeniz'in kesişim noktasında bulunan bu plaj, altın rengi kumsalı ve berrak deniziyle ünlüdür.

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  • Ancak İztuzu Plajı'nı diğer plajlardan ayıran en önemli özelliği, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalar önemli bir yuvalama alanı olmasıdır.

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  • Doğal güzellikler ve ekosistem

    İztuzu Plajı, yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda, geniş ve temiz bir kumsala sahiptir. Plajın bir tarafı tuzlu su ile dolu Akdeniz, diğer tarafı ise Dalyan Nehri'nin oluşturduğu tatlı su lagünü ile çevrilidir. Bu özelliği sayesinde, İztuzu Plajı hem tuzlu hem de tatlı su ekosistemlerini barındırır. Bölgede zengin bir biyolojik çeşitlilik bulunur ve özellikle kuş gözlemcileri için önemli bir yerdir. Plajın arkasındaki sulak alanlarda çeşitli kuş türlerini gözlemlemek mümkündür.

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  • Caretta carettalar

    İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta carettaların Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biridir. Her yıl Mayıs ve Eylül ayları arasında bu kaplumbağalar, yumurtalarını bırakmak için İztuzu Plajı'na gelirler. Bu nedenle plaj, hem yerel yönetimler hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından sıkı bir şekilde korunmaktadır. Plajın belirli bölümleri, kaplumbağaların yuvalama döneminde halkın kullanımına kapatılmaktadır ve gece saatlerinde ışıklandırma minimum düzeyde tutulmaktadır. Caretta carettaların korunmasına yönelik bu önlemler, onların hayatta kalma şansını artırmaktadır.

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  • Tarihi ve kültürel önemi

    İztuzu Plajı'nın tarihi, antik çağlara kadar uzanır. Plajın hemen yakınında, antik Kaunos kenti yer alır. Kaunos, Likya ve Karya medeniyetleri arasında bir sınır şehri olarak önemli bir ticaret merkeziydi. Bu antik kentteki tiyatro, hamam ve kaya mezarları, bölgenin zengin tarihine tanıklık eder. Ziyaretçiler, plajda vakit geçirirken aynı zamanda bu antik kalıntıları da keşfetme fırsatına sahiptir.

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  • Antik Tuz Tesisi bulunmaktadır

    Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda suların çekilmesiyle tuz tesisi olarak kullanılan 2 bin yıllık tuz sahası gün yüzüne çıktı.

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  • UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ndeki çalışmalar sırasında 2005'te ortaya çıkarılan sahada, antik kent kazı heyeti inceleme yaptı. Tesisteki tuz tavalarının içindeki tuz oluşumları tesisin günümüze kadar işlevini yitirmediğini gösterdi.

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  • Sürdürülebilir turizm

    İztuzu Plajı, turizm faaliyetlerinin çevreye olan etkisini en aza indirmek amacıyla sürdürülebilir turizm anlayışıyla yönetilmektedir. Plajda yapılaşma son derece sınırlıdır ve sadece doğal malzemelerden yapılmış küçük tesisler bulunmaktadır. Ayrıca plajda, kaplumbağaların yuvalarını korumak için belirlenmiş alanlar ve bilgilendirme tabelaları yer alır. Yerel halk ve ziyaretçiler, plajın ekosistemine zarar vermemek için bilinçlendirilmektedir.

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  • Ziyaret ve aktiviteler

    İztuzu Plajı'na ulaşım, Dalyan'dan kalkan tekne turları veya kara yolu ile sağlanabilir. Plajda denize girmek, güneşlenmek ve doğa yürüyüşleri yapmak oldukça popülerdir. Ayrıca Dalyan Nehri'nde yapılan tekne turları sırasında caretta carettaları doğal yaşam alanlarında gözlemleme şansı da bulunur. Bu turlar sırasında, Dalyan Kanalı'nın doğal güzelliklerini ve çevresindeki tarihi kalıntıları keşfetmek mümkündür.

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  • İztuzu Plajı giriş ücreti nedir?

    İztuzu Plajı'na yaya olarak girmek ücretsiz. İztuzu Plajı'na araç girmek ise ücretlidir. Motorsiklet 30 TL, otomobil 100 TL ve Minibüs 120 TL'dir.

    * Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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