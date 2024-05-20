Doğanın ve tarihin buluştuğu yer: İztuzu plajı

Doğal güzellikler ve ekosistem
İztuzu Plajı, yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda, geniş ve temiz bir kumsala sahiptir. Plajın bir tarafı tuzlu su ile dolu Akdeniz, diğer tarafı ise Dalyan Nehri'nin oluşturduğu tatlı su lagünü ile çevrilidir. Bu özelliği sayesinde, İztuzu Plajı hem tuzlu hem de tatlı su ekosistemlerini barındırır. Bölgede zengin bir biyolojik çeşitlilik bulunur ve özellikle kuş gözlemcileri için önemli bir yerdir. Plajın arkasındaki sulak alanlarda çeşitli kuş türlerini gözlemlemek mümkündür.
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