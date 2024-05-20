Doğanın ve tarihin buluştuğu yer: İztuzu plajı

Caretta carettalar

İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta carettaların Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biridir. Her yıl Mayıs ve Eylül ayları arasında bu kaplumbağalar, yumurtalarını bırakmak için İztuzu Plajı'na gelirler. Bu nedenle plaj, hem yerel yönetimler hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından sıkı bir şekilde korunmaktadır. Plajın belirli bölümleri, kaplumbağaların yuvalama döneminde halkın kullanımına kapatılmaktadır ve gece saatlerinde ışıklandırma minimum düzeyde tutulmaktadır. Caretta carettaların korunmasına yönelik bu önlemler, onların hayatta kalma şansını artırmaktadır.