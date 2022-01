Diyetteyken nasıl market alışverişi yapılır?

Markete girdiğinizde göz alıcı şekilde ambalajlanmış birçok sağlıksız yiyecek tarafından çevriliyorsunuz. Sağlıklı beslenmeye çalışan ve özellikle nereden başlayacağını bilmeyen biriyseniz, ürünlerin aldatıcı ambalajı sizi yanlış yerlere itebilir fakat bunlardan sakınmak imkânsız değil. Beslenme alışkanlıklarınızı daha sağlıklı bir hale getirmek için market arabasını daha doğru bir şekilde doldurmak için bu ipuçlarına kulak verin.

İyi düşünülmüş bir alışveriş listesi yalnızca bir hafızanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda dürtüsel ve anlık harcamaları azaltarak maddi olarak da tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca, zamanınız kısıtlı olduğunda kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir alternatif, hazır ve işlenmiş gıda tüketme ihtimalinizi de azaltır.

Öğünlerinizi planlayın

Tüm hafta boyunca lezzetli yemekler hazırlamak için gerekli malzemelere sahip olmak, sağlıklı bir diyeti sürdürmenin mükemmel bir yoludur. Mutfağınızda yeterli malzeme olmaması, özellikle yoğun ve meşgul bir gününüzde, hazır gıdalara yönelmenize sebep olabilir. Bu yüzden dolabınızda besleyici ve sağlıklı gıdalar bulundurmak önemlidir. Haftalık öğünlerinizi planlamaya dikkat etmek, kötü seçimler yapmaktan kaçınmanıza ve daha verimli bir alışveriş listesi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yemeklerinizi planlamaya başlamanın bir yolu, kahvaltılar, öğle yemekleri, akşam yemekleri ve atıştırmalıklar dahil olmak üzere hafta boyunca yemek istediğiniz yemekleri detaylandıran bir tarif panosu oluşturmaktır. Yemeklerinizi oluşturmak için hangi malzemelere ihtiyacınız olacağını belirledikten sonra, ihtiyaç duyacağınız her yiyeceğin miktarını eklediğinizden emin olarak bunları alışveriş listenize ekleyin.

Güncel bir alışveriş listeniz olsun

Son zamanlarda mutfakta neyin bittiğini hatırlamak için çabalamak yerine, bir sonraki market geziniz sırasında satın almanız gereken öğelerin sürekli bir listesini tutun. Buzdolabınıza asılabilen yazı tahtaları veya telefon uygulamaları kullanmak, sürekli kaybolan ve nerede olduğu bilinmeyen bir kâğıttan daha işlevsel olabilir.

Gerçekçi olun

Sağlıklı bir alışveriş listesi oluştururken, gerçekten tüketeceğiniz yiyecekler konusunda gerçekçi olmak önemlidir. Daha besleyici bir beslenme biçimine ilk başladığınızda birçok yeni ve farklı yiyecek denemek isteseniz de, her hafta sadece birkaç yeni sağlıklı yiyecek seçmeye çalışın. Liste olmadan market alışverişi yaparken, size çekici gelen ürünlere kapılmak kolaydır. Bu, bir hafta içinde gerçekçi olarak tüketebileceğinizden daha fazla yiyecek satın almanıza veya yemeniz gerektiğini düşündüğünüz ama sevmediğiniz yiyecekleri almanıza neden olabilir. Böyle bir yiyecek ve para israfına girmenize gerek yok. Yemeklerinize eklemek için her hafta sadece birkaç yeni yiyecek seçmek, damağınızı zenginleştirmenin, besin eklemenin ve hangi sağlıklı yiyeceklerden gerçekten keyif aldığınızı keşfetmenin iyi bir yoludur. Örneğin, diyetinize lahana, roka ve ıspanak gibi daha yeşil, yapraklı sebzeleri dâhil etmeye çalışıyorsanız ancak hangilerini istediğinizi bilmiyorsanız, birkaç favoriyi azaltana kadar her hafta yeni bir yapraklı yeşil deneyin. Bu, yiyecek ve para israfı riski olmadan yeni yiyeceklerin tadına bakmanızı sağlar. Farkına bile varmadan, her hafta yemeyi sevdiğiniz besleyici yiyeceklerle dolu taze bir alışveriş listesi oluşturabilir hale gelebilirsiniz.

Listenizi düzenleyin

Market alışveriş listenizi kategorilere göre ayırmak, zamandan tasarruf etmenin ve alışveriş gezilerinizi stressiz tutmanın mükemmel bir yoludur. Listenizi bölümler halinde düzenlemek, daha verimli bir şekilde alışveriş yapmanıza yardımcı olur ve dürtüsel alışveriş olasılığını en aza indirir. Bu tür bir liste, market raflarındaki sonsuz sağlıksız yiyeceklerle dikkatinizi dağıtmak yerine, sizi bir göreve odaklı tutar ve planladığınız öğelere odaklanmanızı sağlar. Sebzeler, meyveler, proteinler, karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve süt ürünleri gibi temel başlıklar kullanmak, günlük almanız gereken besin değerlerini de hesaba katmanızı sağlar.

Sağlıklı ürünlere odaklanın

Alışveriş listenizi hazırlarken sağlıklı ve besleyici gıdalara ağırlık vermeye çalışın. Bu, özellikle daha sağlıklı bir beslenme planına yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Alışveriş gezinizden önce, listenizin bölümler halinde düzenlendiğinden ve gelecek günler için sağlıklı öğünler oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız tüm öğeleri içerdiğinden emin olun.

Plana sadık kalın

Market, ister sağlıklı ister sağlıksız yiyecekler için olsun, alışveriş yapanların para harcamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Baştan çıkmaktan kaçınmak için, sağlıklı beslenme planıyla donanmış olarak markete gidin ve yalnızca listenizdeki yiyecekleri satın alın.

Kuponları ve indirimli ürünleri tanıtan mağaza içi reklamlar ve haftalık el ilanları, satın almayı seçtiğiniz yiyecekler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir ve işlenmiş gıdalar özellikle öne çıkabilir. Alışveriş yolculuğunuza iyi düşünülmüş bir alışveriş listesiyle başlamanın önemli olmasının bir nedeni de budur. Listenize bağlı kalmak, dürtüsel olarak sağlıksız yiyecekler satın alma veya sadece indirimde olduğu için kullanmayacağınız bir şey satın alma şansınızı azaltabilir.

