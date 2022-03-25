Diyetteyken makarna yenir mi?

Kilo vermek için dengeli bir beslenme düzeni önemli ancak bunu sağlamak için sevdiğiniz besinlerden vazgeçmek zorunda mısınız?

Diyetteyken makarna yenir mi?
Sağlık
25 Mart 2022 Cuma

Makarna, karbonhidrat tüketimini azaltmaya çalışırken insanların kestiği ilk yiyeceklerden biridir. Ancak, bir diyet uygulayanlar veya kilo vermek isteyenler için genellikle "yasak" olarak kabul edilen diğer ürünlerin aksine, makarna aslında bazı besleyici beslenme özelliklerine sahiptir. Makarnanın kilo kaybı için faydalı olabileceğini öne süren araştırmalar bile var. Evet, yanlış okumadınız, makarna yemek diyetinizi bozmayabilir!


Diyetteyken makarna yenir mi?

Şu bir gerçek ki makarna yüksek miktarda karbonhidrat içerir. 4 kaşık makarna 120 kalori içerir, bu miktar çok büyük gelmeyebilir ancak kim o kadarcık makarnayla yetinebilir ki? Makarna, birçok insanın aşırı yemeye meyilli olduğu bir besindir ve bütün tartışmalar da buradan başlar. Basit karbonhidratlar vücudunuzda hılza şekere dönüşür ve kan şekerini hızla yükseltebilir. Kan şekeri, kortizol ve hormon seviyeleri ile yakından ilişkilidir. Bununla birlikte makarnayı servis ederken kullanılan soslar da kalori miktarını arttırır.


Kabak makarnası
Kabak makarnası

Makarna yemek sağlıklı mı?

Diyete başlarken evdeki tüm makarnalardan kurtulmanız gerektiğini düşünüyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Sağlıklı seçimlerle destekleyerek makarnayı beslenme programınızda tutabilirsiniz. Klasik beyaz makarna işleme sırasında rafine edilir. Kepek ve ruşeym soyularak, buğday çekirdeğinde bulunan besinlerin çoğu çıkarılır. Bu, beyaz makarnayı kalorilerde daha yüksek ve liflerde daha düşük hale getirir.


Bununla birlikte, rafine edilmiş makarnaların çoğu, niasin, demir, tiamin, riboflavin ve folik asit gibi vitaminler ve minerallerle güçlendirilmiştir, bu nedenle besinlerden tamamen yoksun değildirler. Tam buğdaylı makarna, tam buğday çekirdeğinden yapılır ve doğal olarak bu besin maddelerini ayrıca protein ve lifi içerir. Tam buğdaylı makarnaların daha yüksek lif içeriği, sizi daha uzun süre tok tutmanıza yardımcı olabilir ve ayrıca yemekten sonra kan şekeri seviyelerindeki artışları hafifletebilir.


Karbonhidratlardan korkmak yerine, dengeli bir şekilde diyetinize dahil etmek daha sürdürülebilir bir fikir olabilir. Tavuk, et gibi bir proteinle ve sağlıklı yağlar içeren bir pesto sosuyla desteklenen makarna tabağı, gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi edinmeniz için güzel bir kaynak olabilir.


Referans: Anthea Levi. “Is Pasta Really Unhealthy for You? Here's the Surprising Truth”. Şuradan alındı: https://www.eatthis.com/pasta-weight-loss-food/ (30.03.2020).


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